Crimineel aangehouden in Zuid op verdenking van afpersing

A. zou een incasso hebben gedaan namens een ander.



Hij is eerder veroordeeld voor het beschieten van de woning en de auto van de misdaadblogger Martin Kok eind 2015 in Amsterdam-Nieuw-West. (Kok werd in december 2016 geliquideerd in Laren.)



Younes A. behoort tot de Top 600 van jonge, gewelddadige Amsterdamse criminelen.



Pjotr

Begin dit jaar werd hij samen met de beruchte crimineel Peter 'Pjotr' R. 's nachts gearresteerd in Zaandam omdat ze bezig zouden zijn geweest daar een Porsche te stelen. In het criminele milieu ontstond onrust vanwege de aanname dat de twee bezig waren een liquidatie voor te bereiden, maar daarvan is niets gebleken.



A. werd vrijgesproken van de autodiefstal, Peter R. kreeg een bescheiden celstraf.



Advocaat Patrick van der Meij noemt de arrestatie van Younes A. woensdagmiddag 'een storm in een glas water'. "Dit is bepaald niet iets om een arrestatieteam voor in te zetten. Normaal gesproken word je voor dit soort dingen uitgenodigd om je te melden op een politiebureau. Ik vraag me af of dit een strafzaak wordt."