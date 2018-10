Crimineel (25) vast om moord stagiair op Wittenburg

Het verhaal dat Millie betrokken was geweest bij de schietpartij op Wittenburg ging al snel rond in het criminele milieu

In augustus vorig jaar werd hij verdacht van heling, in december was hij betrokken bij een straatroof op het Leidseplein. Tussendoor kwam hij nog in beeld voor een ontvoering, maar die zaak is geseponeerd bij gebrek aan bewijs.



Overigens was hij zelf ook eens slachtoffer in een zaak. Toen hij zeventien was, gooide een rivaal een bijl naar hem.



Eén medeverdachte van de overval op de Haarlemmerstraat, Randall D. (37), dook inmiddels op in verscheidene liquidatieonderzoeken. Ook andere (jeugd)vrienden figureren in dossiers over zwaar geweld.



Kalasjnikov

Juist vanwege zijn onberekenbaarheid raakte Millie in het criminele milieu van Zuidoost uit de gratie.



Overigens maakte hij bij meerdere schietpartijen domme fouten, waaruit blijkt dat hij nauwelijks met wapens kan omgaan. Tijdens de tweede schietpartij op de Maarsenhof viel het magazijn uit zijn wapen en in het buurthuis op Wittenburg klungelden de daders ook.



In het onderzoek naar de schietpartij in februari vond de recherche een foto op zijn telefoon waarop hij poseerde met een kalasjnikov.



