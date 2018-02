Crematie Mies Bouwman in besloten kring

Dat liet Joost Timp, de zoon van de maandag overleden televisiepresentatrice dinsdag weten. In Leusden had in 2013 ook de crematie plaats van Leen Timp, de man van Mies Bouwman.



Op minstens twee plaatsen zijn dinsdag condoleanceregisters geopend. Het gaat om het Huis van de Gemeente in Rhenen en in het multifunctionele gebouw Het Bestegoed in het dorp Elst waar Mies Bouwman woonde.



De familie heeft er geen bezwaar tegen als ook op andere locaties in het land condoleanceregisters kunnen worden getekend, zei Timp.



Mies Bouwman overleed maandagmiddag thuis in Elst in het bijzijn van haar kinderen. Ze was 88 jaar.



Lees ook: Geen achternaam, Mies was genoeg