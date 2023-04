Crèche Staatsliedenbuurt gesloten na wantoestanden: ‘Sinds de wisseling van de wacht stond het verdienmodel centraal’

Vanwege aanhoudende misstanden is een crèche in de Staatsliedenbuurt sinds kort gesloten. Het is niet de enige locatie van Robinson Kinderopvang die de GGD Amsterdam zorgen baart. ‘Het gaat niet over de hondenopvang, maar over je grootste goed.’

Een mopperende baby in een wipstoel die een halfuur wordt genegeerd, een huilend kind dat pas na een kwartier wordt getroost, een baby die contact wil maken met de andere kinderen en medewerkers maar in een wipstoel zit met de rug naar de anderen.

Een greep uit de misstanden die de GGD Amsterdam de afgelopen maanden gadesloeg bij Het Droombos, een crèche in de Staatsliedenbuurt. Omdat verbetering uitbleef, haalde de gemeente eind februari een zwaar wapen tevoorschijn: eigenaar Robinson Kinderopvang kreeg een exploitatieverbod in het vooruitzicht gesteld. Dat wachtte deze niet af, en sinds een paar weken is de crèche gesloten. De gemeente heeft Het Droombos inmiddels uitgeschreven uit het landelijk register voor kinderopvang.

Zoiets gebeurt niet vaak; de afgelopen vier jaar sloot de gemeente zeven kinderopvanglocaties van de ruim 850. De vraag is of nog meer maatregelen volgen tegen Robinson Kinderopvang, dat nog drie vestigingen heeft in Amsterdam en Amstelveen: De Vlindertuin, De Bengel en Het Kikkerpaleis. Over alle drie bestaan zorgen, aldus een woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman, die uiteindelijk beslist over sluiting.

De directeur van Robinson, Robin Leemhuis, wijt alle problemen aan het landelijke personeelsgebrek én het volgens hem veel te strenge toezicht van de GGD Amsterdam (zie kader). Om die laatste reden overweegt hij zich geheel uit Amsterdam terug te trekken: “Daarover beraden we ons.”

Lang huilen of jammeren

De wantoestanden bij Het Droombos kunnen leiden tot een emotioneel onveilige situatie, aldus een GGD-rapport uit november. Vaste gezichten voor de groep van 0-4 jaar ontbraken, de leidinggevende was onbereikbaar en ouders kregen gebrekkige informatie.

De voorbeelden van de pedagogische praktijk die GGD-medewerkers beschrijven, zijn naargeestig. Uit een rapport uit februari: ‘Op meerdere momenten is tijdens het inspectiebezoek te zien dat kinderen lang huilen of jammeren, maar dat hier niet op wordt gereageerd.’

En: de grond voelt ‘ijskoud’ aan in de ruimte waar het 17,4 graden is, terwijl baby’s op hun buik of met blote voeten op de grond liggen. Volgens het eigen protocol moet het 20 graden zijn.

Het eetmoment biedt volgens het pedagogisch plan de kans te oefenen met praten, luisteren en sociaal gedrag. In de praktijk is het rommelig en onrustig, aldus de GGD, en ontbreken passende stoelen. Kinderen moeten wachten met eten, wat leidt tot huilen of jammeren. Fruithappen worden voorbereid zonder dat medewerkers na het verschonen van plasluiers hun handen wassen.

Samenvattende bevinding: er is géén verantwoorde dagopvang. Doordat er louter invalkrachten werken is er onvoldoende zicht op afwijkend of veranderend gedrag van kinderen.

In drie jaar afgegleden

Het Droombos is binnen drie jaar afgegleden, nadat Robinson Kinderopvang de vestiging in 2020 had overgenomen. “Kinderopvang Ko, zoals de crèche heette, was een familiaire, fijne plek,” zegt een moeder die kroost op Ko en Het Droombos had. “Sinds de wisseling van de wacht stond het verdienmodel centraal.”

Dat idee kreeg ze onder andere door het ontslag van kantoorpersoneel, dat Robinson zelf al had in het hoofdkantoor in Overveen. De dagelijkse openingstijden werden met een uur verlengd en tussen kerst en oud en nieuw bleef de crèche open – met hogere prijzen tot gevolg. Duurdere, biologische maaltijden werden afgeschaft. Op sinterklaascadeautjes en foto’s werd bezuinigd.

“Toppunt was het plaatsen van camera’s, wat het mogelijk maakte minder begeleiders op een groep te zetten,” aldus de moeder. “Pogingen het daarover te hebben met de directie mislukten. Toen hebben we ons kind eraf gehaald. Het gaat niet over de hondenopvang, maar over je grootste goed. Ik wilde voor mijn dochter twee begeleiders op de groep, niet een camera voor iemand die misschien meekijkt in Overveen.”

Directeur Robin Leemhuis vindt de klachten niet terecht. “Wij hebben een centrale administratie, dus we hadden geen behoefte aan meer kantoorpersoneel. Camera’s waren er alleen voor het begin en einde van de dag, als iemand alleen op de groep staat. Volgens de wetgeving moet altijd iemand mee kunnen kijken. De verruiming van de openingstijden was in lijn met die van onze andere locaties.”

Toch raadden medewerkers van Ko sommige ouders bij Het Droombos aan hun kinderen weg te halen, aldus een andere betrokkene. De kwaliteit was in hun ogen achteruitgehold. Het personeel zelf vertrok gaandeweg ook – stuk voor stuk. Tot ze allemaal weg waren. Ook steeds meer Nederlandse ouders haakten af, aldus de moeder. De wachtlijst van twee jaar, die voorafgaand aan de overname bestond, loste op. Meer en meer kinderen van expats bevolkten de crèche.

Slechte aansturing

De GGD oordeelt ook hard over de andere kinderdagverblijven van Robinson in deze regio: De Vlindertuin (in de Van Rensselaerstraat in West), Het Kikkerpaleis (Mgr. Dr. Poelslaan in Amstelveen) en de buitenschoolse opvang De Bengel (Willem de Zwijgerlaan, West). De Vlindertuin springt met dertien overtredingen het meest in het oog.

In december gaf de gemeente een zogenoemde ‘aanwijzing met waarschuwing exploitatieverbod’ voor De Vlindertuin. Als verbetering uitblijft, dreigt ook voor De Vlindertuin gedwongen sluiting, aldus een woordvoerder van Moorman. “Met de organisatie worden momenteel gesprekken gevoerd over de kwaliteitsverbeteringen.”

Op de schoolwijzer van de gemeente Amsterdam krijgt De Vlindertuin als risicoprofiel de kleur rood. Dat betekent: ‘er is reden tot zorg of serieuze zorg over de actuele situatie en reden tot serieuze zorg over de nabije toekomst’. Dat geldt ook voor De Bengel.

Omdat Amsterdam als enige gemeente het risicoprofiel openbaar maakt, is onbekend wat de kleur is van Het Kikkerpaleis in Amstelveen. Het inspectierapport van Het Kikkerpaleis is wel openbaar en vermeldt een relatief lichte overtreding.

Robinson heeft buiten Amsterdam in Haarlem en omgeving acht vestigingen. Daar zijn de problemen minder groot, maar volgens een GGD-rapportage van eind vorig jaar ging in Bennebroek ook het nodige mis. Kinderen liepen doelloos rond, medewerkers kenden hen niet bij naam.

In Hillegom was het niet veel beter, met maar één beroepskracht van een uitzendbureau, die de handen vol had aan de negatieve sfeer. Ze zette een kind in de hoek en beet hem toe: “Hoe dom kan je zijn als kind?”

Reactie Robinson Personeelskrapte en te streng toezicht door de GGD Amsterdam: dat zijn volgens Robin Leemhuis – directeur van Robinson Kinderopvang, waar Het Droombos onderdeel van was – de oorzaken van de sluiting. “Ik ontken niet dat dingen verkeerd zijn gegaan. Er zijn geen vaste gezichten op de groep door personeelsgebrek. Daar tilt de GGD Amsterdam zwaar aan. Maar als je geen betaalbaar personeel kunt vinden, wordt het moeilijk. Veel medewerkers nemen ontslag en bieden zich vervolgens voor een veel hoger uurtarief aan als zzp’er. Dat is een landelijk probleem. Alleen lig ik toevallig onder het vergrootglas.” “De GGD Amsterdam handhaaft buitensporig door het trauma van het Hofnarretje (de crèche waar de in 2010 gearresteerde Robert M. tientallen kinderen misbruikte). Daardoor zijn we in een negatieve spiraal beland. Voor het incident in Hillegom bieden we excuses aan. Inmiddels is het daar opgelost met vaste beroepskrachten en coaching van de pedagogisch medewerkers.” Chantal de Blaeij, advocaat van Robinson Kinderopvang, vertegenwoordigt vaker kinderopvangorganisaties. Ook zij stelt dat Amsterdam strenger is dan andere GGD’s. “In andere gemeenten heeft Robinson niet dit soort problemen. In Amsterdam is handhaven een doel in plaats van een middel. Je kunt dingen ook verbeteren door met elkaar in gesprek te gaan, maar daarvoor is geen ruimte. Daarom heeft Robinson het voornemen alle locaties in Amsterdam te sluiten.” Uit onderzoek uit 2017 bleek dat de GGD Amsterdam relatief het meeste overtredingen constateert van alle GGD’s. Boink, belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, juicht dat toe. “Amsterdam doet ook het meeste onderzoek omdat het extra geld vrij maakt,” zegt Gjalt Jellesma namens Boink. “Met het Hofnarretje en 24/7 Kids (een in 2015 wegens misstanden gesloten crèche) heeft Amsterdam keihard de risico’s ondervonden. Amsterdam is zich er ook van bewust dat de krapte op de arbeidsmarkt de kans op incidenten vergroot.” Jellesma verwijst naar de directeur van GGD Ghor (de koepelorganisatie van GGD’s), Ton Coenen, die eind vorig jaar waarschuwde: “In de meeste gevallen gaat het gewoon goed, maar door de personeelstekorten zakken wel meer opvanglocaties door de ondergrens.”

Reageren? onderzoek@parool.nl