Creativiteit van ondernemers: verkoop vanaf de stoep of vanuit de deur

Libertine op de Noordermarkt trekt publiek tijdens de coronalockdown. Beeld Marc Driessen

Villa Nieuwmarkt, Nieuwmarkt

Verkoopster Esrah trekt haar broekspijp omhoog om te laten zien dat ze onder haar bovenkleding thermospul draagt. Kan nog best koud worden, zo in de deuropening van café-restaurant Villa Nieuwmarkt, waar ze achter een tafel staat. “Eerst hadden we heaters buiten staan en deelden we dekentjes uit aan klanten, maar er mag niemand meer op het terras zitten.”

Verkopen vanuit de deur mag wel? Esrah heft de handen vragend omhoog. “Ik denk het wel. Er kwamen van die mannen in hesjes langs en ze zeiden niets, dus ik denk dat we het goed doen.” Wat wordt er vooral gekocht door voorbijgangers? “Koffie en thee, tostietjes. Als het maar warm is. Frisdrank wil niemand.”

Beeld Marc Driessen

Café Thijssen, Brouwersgracht

Café Thijssen, vernoemd naar de schrijver van Kees de jongen, is een klassieker in de Jordaan. Normaal gesproken is er het er op zaterdag, als op de Lindengracht markt is, stampvol. Nu wordt er vanuit een barretje voor de deur koffie verkocht. To go, wel te verstaan.

Tot voor kort mochten klanten die koffie nog binnen bestellen. “Maar er zijn Boa’s langsgeweest en nu doen we het zo,” zegt verkoper Jurre. Caffè latte en cappuccino doen het goed. “Wat me opvalt is dat vandaag veel mensen er oatmilk in willen, havermelk.”

Jurre van Café Thijssen. Beeld Marc Driessen

Libertine, Noordermarkt

Normaal noemt Libertine zich petit restaurant, in coronatijd is de zaak herdoopt tot soup kitchen, Engels voor gaarkeuken. De rij voor het buffet dat voor de deur is opgesteld is zo lang, dat je bijna zou denken dat eten en drinken er inderdaad gratis worden uitgedeeld. Vroeg op de dag worden er vooral pastries verkocht, maar er staan ook twee soepen op het menu en de daghap is coq au vin. Glühwein los verkopen mag niet meer, wel staat op de tafel een mand met gesloten literflessen.

Zo druk als vandaag is het bij Libertine aldoor op zaterdag en maandag (de marktdagen op de Noordermarkt), zegt eigenaar Steven Pooters. “Eén minuutje hoor, even een foto maken.” Met plezier fotografeert hij een klant. Op het instagram-account van Libertine heeft hij al iets van 2000 zwart-witportretten van coronaklanten staan. Leuk voor later.

Steven Pooters, eigenaar van Libertine. Beeld Marc Driessen

Lex Deux Frères, Rozengracht

Lex Deux Frères verkoopt herenkleding in de categorie ‘casual chic’. Het filiaal in de 9 straatjes, door de uitbaters ook wel het toeristenfiliaal genoemd, is dicht. Dat op de Rozengracht is open, maar naar binnen mag je niet. In een in de ingang geplaatste houten plaat zijn op strategische plekken drie gaten aangebracht waardoor handel wordt gedreven.

Matthieu van der Born, een van de twee broers naar wie Les Deux Frères is vernoemd: “Online of via whatsapp doet een klant zijn bestelling, niet veel later kan hij die aan het loket ophalen. Retourneren gaat zo ook veel sneller, wat belangrijk is voor ons, want we zijn maar een kleine zaak met ook maar een kleine voorraad.”

Voorbijgangers kunnen ook ter plekke een keuze maken uit in de etalage gepresenteerde artikelen. “Daar laten we nu vooral accessoires zien: handschoenen, manchetknopen, bretels en - sinds Peaky Blinders weer heel populair - petten. Typische kerstcadeaus.”

Is deze vorm van detailhandel toegestaan? Van der Born lacht: “Groen gebied is dit niet, ik hoop grijs.”

Beeld Marc Driessen

Hart & Ruyt, Hazenstraat

Als mensen Marjolijn Brouwer in de deuropening aan het werk zien, met een bijzonder masker op, denken ze vaak: die neemt corona wel héél erg serieus. Maar het masker dat ze draagt, het ziet er er een beetje uit als een gasmaker, is er om te voorkomen dat ze tindampen inademt.

Samen met Frida Jager runt Brouwer Hart & Ruyt, waar ze zelfgemaakte lampen verkopen. De gebruikte glastechniek stamt uit de tijd van de art deco en heet Tiffany, stukken glas worden daarbij met tin aan elkaar bevestigd. Het is wel een eigentijdse Tiffanyvariant: Bij Hart & Ruyt gebruiken ze geen gekleurd, maar doorzichtig glas en hebben ze een voorkeur voor strakke, geometrische vormen.

Dat Marjolijn Brouwer pontificaal in de deuropening aan het werk is, trekt nogal wat bekijks. “Mensen botsen tegen elkaar op, fietsers zitten achterstevoren op hun fiets. Ik ben een attractie geworden.” Maar het werkt wel, zegt collega Jager. “We zitten hier al zes jaar, maar tijdens de eerste lockdown hoorden we van buurtbewoners dat we hen nooit eerder waren opgevallen.”

Marjolein (r) en Frida. Beeld Marc Driessen

Holtkamp, Noorderstraat

Natúúrlijk is banketbakkerij, pardon, patisserie Holtkamp een essentiële winkel. Maar in lockdowntijden mogen er maar twee klanten tegelijk naar binnen in de zaak op de Vijzelgracht. Nu is dat maar een heel kleine winkel, waar normaal gesproken hooguit twaalf mensen in passen, maar er ontstonden voor de deur toch wel erg lange rijen.

De oplossing: om de hoek in de Noorderstraat worden op zaterdag en straks ook de twee dagen voor Kerstmis vanuit het raam van de chocolateriekeuken ook gebak en croquetten (hier doet men niet aan kroketten) verkocht. Je moet er wel even, best leuk, een paar traptreden voor op. Uit het raam vertelt Angela Holtkamp (behorend tot de tweede generatie van het patissiersgeslacht) dat als altijd het citroentaartje en de garnalencroquetten goed verkopen. Bij het kerstgebak doet vooral de Moskovische tulband het goed.