CPNB houdt voortaan 50/50-man-vrouwverdeling aan

Adjunct-directeur Esther Scholten zegt achteraf blij te zijn met de ophef. "We hebben expliciet kunnen maken waar we binnen de CPNB al mee bezig zijn, te weten gendergelijkheid en ­diversiteit.''



''Er was polarisatie en wij hadden de heftigheid van de discussie niet verwacht. Maar de kern van de discussie is de gelijke man-vrouw­verdeling in de literatuur en daarin staan we echt aan dezelfde kant."



Literaire bubbel

Dat ook ophef ontstond over het thema zelf, komt volgens Scholten doordat sommige mensen daar een oubollig beeld bij kregen.



"Daar is iets scheef gegaan. In het gedicht van Nijhoff is het juist zo'n mooi sterk beeld van een vrouw aan het roer, maar dat bleek minder bekend dan we hadden gedacht. Misschien zaten we daar iets teveel in onze eigen literaire bubbel."