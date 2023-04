CPB en TNO: ‘Betere isolatie voor 6 op de 10 huishoudens voordelig’

Fixbrigade aan het werk in een woning in Oost. Beeld Eva Plevier

Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het Centraal Planbureau (CPB). Onderzoekers hebben modelberekeningen losgelaten op de 5,4 miljoen woningen in Nederland die nog onvoldoende geïsoleerd zijn.

Al deze woningen van voor 1992 voorzien van betere isolatie van vloer, dak, gevel, glas en deuren kost volgens de onderzoekers 88 miljard euro. Dat is 16.000 euro per woning, maar de meeste bewoners verdienen dit terug door besparingen op de energierekening.

Kwart minder gas

Op jaarbasis gaan de bewoners namelijk ongeveer een kwart minder aardgas verbruiken. Voor 62 procent van de bewoners betekent dit dat ze er financieel op vooruitgaan, zelfs als de investeringen in betere isolatie worden doorberekend in een hogere huur of hypotheek. Onder de bewoners zijn wel grote verschillen. Voor woningeigenaren en particuliere huurders geldt dat 47 procent winst boekt en 53 procent erop achteruitgaat.

Voor de meeste bewoners van een koopwoning en particuliere huurders zijn de financiële effecten klein. Een kleine groep van zo’n 10 procent van de woningeigenaren en particuliere huurders gaat er meer dan 1 procent op achteruit. In deze groep zijn huishoudens met een laag inkomen, grotere woning en alleenstaanden oververtegenwoordigd.

18 miljard

Voor huurders van corporatiewoningen is het zonder uitzondering voordelig als hun woningen worden aangepakt. Vooralsnog is de afspraak dat de woningcorporaties de investeringen niet doorberekenen in de huur. De onderzoekers gaan er in hun studie vanuit dat dit zo blijft en dat de corporaties de investering van in totaal 18 miljard zelf voor hun rekening nemen.

Het onderzoek van CPB en TNO is aanmerkelijk optimistischer over de kosten van verduurzaming dan eerder onderzoek. Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam in 2020 nog tot de conclusie dat investeringen om woningen duurzamer te maken zichzelf niet terugverdienen.

Een groot verschil is dat deze nieuwe studie uitgaat van de hogere energieprijzen die sindsdien gangbaar zijn geworden. Met de gasprijs van voor de energiecrisis zou maar 41 procent van de huishoudens erop vooruitgaan.

Het nieuwe, gunstiger uitvallende kostenplaatje van isolatie lijkt gunstig voor Amsterdam, waar het vorig jaar aangetreden stadsbestuur een grootscheeps isolatieoffensief heeft aangekondigd. De gemeente becijferde in 2020 dat het 14 miljard euro meer ging kosten om de hele stad aardgasvrij te maken dan daar aan opbrengsten tegenover stond. Ook dat onderzoek ging uit van de tot dat moment lage prijzen voor aardgas.

Subsidies

In de uitgangspunten van de onderzoekers komt ook een fors deel van de kosten bij de samenleving terecht. Dat geldt dus voor de miljarden die de corporaties investeren, maar de onderzoekers gaan er ook vanuit dat woningeigenaren en particuliere verhuurders voor 30 procent van hun investeringen kunnen blijven putten uit subsidies, zoals nu het geval is. Daarmee zou dus nog eens 21 miljard euro voor rekening van de maatschappij komen.

Daar staan ook baten tegenover die nog niet meegenomen zijn in het onderzoek. Zoals meer comfort in en de waardestijging van woningen, maar ook de CO 2 -uitstoot die een stuk lager uitvalt.

Verder wordt Nederland een stuk minder afhankelijk van gasimporten. Door de betere isolatie worden de woningen meteen geschikt voor verwarming met lage temperaturen zoals een warmtepomp, wat nog meer CO 2 -besparing kan opleveren en ook financieel aantrekkelijk kan zijn, maar het opwekken van duurzame energie is in dit onderzoek niet meegenomen.

Energiearmoede

Een ander voordeel is dat de bewoners van beter geïsoleerde woningen minder kwetsbaar worden voor een plotselinge stijging van de gasprijs zoals die vorig jaar optrad. Toen moest de overheid inderhaast reageren met een duur prijsplafond. Ten slotte noemen de onderzoekers als voordeel van een grote isolatie-operatie dat minder ‘energiearmoede’ optreedt.

Energiearmoede – huishoudens die zowel een laag inkomen hebben als een hoge energierekening – is sterk oververtegenwoordigd onder de bewoners van corporatiewoningen. “Daar zit de harde kern van de energiearmoede,” zegt TNO-onderzoeker Peter Mulder. “Onder de voorwaarde dat de huren niet omhooggaan voor corporatiewoningen is dit dus een goed verhaal tegen energiearmoede.”

Tegelijk kan grootscheepse isolatie niet alle energiearmoede uitbannen. “Het is niet zo dat alle lage inkomens in een slecht geïsoleerd huis wonen.”