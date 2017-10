Cover van Lady Gaga in campagne over seksueel geweld

Bij slachtoffers van seksueel geweld wordt vaak in twijfel getrokken of zij slachtoffer zijn Nikki Vader - Fonds Slachtofferhulp

Seksueel geweld is vanwege de recente tragische gebeurtenissen in zowel binnen- als buitenland weer heel actueel. Toch benadrukt Vader dat dit geen incidentele gebeurtenissen zijn. "Dat er door de Weinstein-affaire nu aandacht is voor het onderwerp is goed. Maar je ziet dat het weer gaat om vooral de daders. Het lot van de slachtoffers blijft onderbelicht."



De videoclip, waarin situaties worden weergegeven van vrouwen die te maken krijgen met seksueel geweld, moet laten zien dat seksueel geweld iedereen kan overkomen, in de meest alledaagse situaties. In de sportschool, in een steeg, bij een vriend in de auto.



Twijfel

"Vaak wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat slachtoffers het er zelf naar zouden hebben gemaakt. Ze zouden een te kort rokje dragen, of niet duidelijk genoeg hebben gemaakt dat ze niet zouden willen. Bij slachtoffers van seksueel geweld wordt vaak in twijfel getrokken of zij slachtoffer zijn."



Die houding zorgt ervoor dat slachtoffers zich niet serieus genomen voelen, en zo niet an de bel trekken. Terwijl het voor slachtoffers juist heel belangrijk is om hulp te zoeken, meent Vader. "Als iemand te maken heeft met seksueel geweld is het zaak dat iemand zich binnen zeven dagen meld omdat er dan nog sporenonderzoek kan worden gedaan en dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint."



Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zocht Fonds Slachtofferhulp daarvoor hulp bij niemand minder dan Lady Gaga, die toestemming gaf het nummer voor de campagne te gebruiken.



De Amerikaanse superster maakte in de Verenigde Staten vorig jaar veel los toen ze tijdens de Oscaruitreikingen met het nummer uit de doeken deed dat zij ook slachtoffer is geweest van seksueel misbruik.