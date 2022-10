Corruptie onder ambtenaren: de rot zit overal, de controle is belabberd

Opsporingsdiensten hebben grote zorgen over ambtelijke corruptie in lagere overheden, waarvan ook zware criminelen profiteren. Nu breed onderzoek wordt gedaan, nemen die zorgen vooral toe. Het gebrek aan controlemechanismen is schrikbarend en de rot zit overal.

Ondermijning is nu al enige jaren een groot thema binnen de misdaadbestrijding. Op www.rijksoverheid.nl beschrijft de overheid sectoren die kwetsbaar zijn voor ondermijning. Het zijn de usual suspects: banken, verzekeraars, vakantieparken, financieel adviseurs en de vastgoedsector. Maar wie recente geruchtmakende zaken in ogenschouw neemt, kan niet anders dan concluderen dan dat de overheid die zo waarschuwt, zélf zeer bevattelijk is voor die ondermijning die ze probeert te bestrijden.

“Het is een uitermate vervelende kwestie,” verzucht wethouder Saskia Bruines donderdagavond 15 september in de raadzaal van het Haagse stadhuis. Nadat eerst het ontwerpbestemmingsplan parapluherziening flitsbezorging en de startnotitie nachtvisie Den Haag uitvoerig zijn besproken, is het al dik na tien uur ‘s avonds als het laatste agendapunt aan de orde komt: ‘vervalsen paspoorten’.

Het gaat over de Haagse ambtenaar Mildred van D. Van 2009 tot en met 2014 ‘kloonde’ ze volgens justitie zeker 22 paspoorten voor de onderwereld. Ze gaf die uit met de identiteiten van bestaande andere personen, maar de pasfoto’s van de beruchtste onderwereldkopstukken. Ze gebruikte ongestoord (ook) de inloggegevens van collega’s, ook op rare tijdstippen, waardoor haar corruptie jarenlang niet was opgevallen.

Criminelen als Ridouan Taghi, tegen wie levenslang is geëist voor extreem onderwereldgeweld, en de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. gebruikten door haar gefabriceerde reisdocumenten. Aangezien Nederlandse paspoorten internationaal zeer hoog staan aangeschreven, vormt een gekloond (‘valselijk opgemaakt’, want niet vals) exemplaar een gouden ticket waarmee een crimineel soepel de wereld over reist.

Niet te herleiden

Toen ‘Noffel’ in 2016 was opgepakt in Dublin, werd een in Den Haag valselijk opgemaakt paspoort bij hem gevonden. Nadat de marechaussee dit de gemeente Den Haag had gemeld, volgde een intern onderzoek. “Er werd toen geconstateerd dat ze veel fouten had gemaakt,” aldus wethouder Bruines. “Er was daarmee sprake van ernstig plichtsverzuim, geen kwade frauduleuze samenspanning.”

Van D. werd bestraft met voorwaardelijk strafontslag voor een periode van twee jaar. Ze werd overgeplaatst naar een andere afdeling. De gemeente zegt aangifte te hebben gedaan, maar die zit volgens ingewijden niet in de politiesystemen.

Mildred van D. werkte nog tot juli 2020 bij de gemeente Den Haag. Toen werd ze aangehouden voor de affaire. Eind november staat ze voor de rechter. Onder codenaam ‘Santander’ is in haar strafzaak voor het eerst breed onderzoek gedaan naar het ‘klonen’ van paspoorten, waar malversaties tot dan toe als incidenten waren afgehandeld.

Veel ernstiger dan de zaak omtrent Mildred van D. op zichzelf, is het gebrek aan controle waarin die kon plaatsvonden. Zij lijkt een kleine vis die per gekloond paspoort 1000 euro kreeg, een schijntje afgezet tegen de waarde van zo’n valse pas voor criminelen.

Gemeenten blijken niet verplicht registraties te bewaren van welke ambtenaar op welk moment welke handeling verrichtte. Het gebruik van vage, algemene gebruikersnamen komt ook voor, dus soms is de gebruikersnaam niet naar een concrete ambtenaar te herleiden. Het roemruchte ‘4-ogenprincipe’ stelt weinig voor. In de praktijk checkt een collega van de ambtenaar die het paspoort verstrekt in de backoffice of het pasfotootje recht zit, et cetera. Intensieve controle ontbreekt.

Cash onder het keukenblok

De meeste gemeenten zien het verstrekken van paspoorten vooral als service aan de burgers, en niet als een enorm fraudegevoelige operatie die foute figuren wereldwijd privileges kan laten genieten. Gemeenten hebben verschillend beleid. Een centraal, waterdicht systeem, bestaat niet. Evenmin als een landelijk register van gecertificeerde ambtenaren. Wie in Amsterdam na een incident wordt weggestuurd, kan in Utrecht weer aan de slag.

De kwestie rondom Mildred van D. is allerminst een incident. Vijf dagen na het raadsdebat maakte justitie bekend een 32-jarige man te hebben aangehouden op verdenking van het uitgeven van valse documenten. Hij werkte als uitzendkracht op het Haagse gemeentehuis. Dat gegeven was de Haagse raad terloops gemeld in een besloten deel van het debat.

Niet alleen in het Den Haag zit de rot. Afgelopen dinsdag stond een 52-jarige Amsterdamse belastingambtenaar voor de rechter wegens het onrechtmatig natrekken van gegevens in de administratiesystemen van de fiscus. In zijn huis lag 920.000 euro cash, onder het keukenblok.

Deze en andere recente corruptiezaken binnen de overheid (zie ook kaders), zorgen inmiddels voor grote zorgen binnen het Openbaar Ministerie. Daar leeft het idee dat er weinig besef heerst van de gevaren van ambtelijke corruptie en, nog belangrijker, de verschijningsvormen ervan.

Het gebrek aan controlemechanismen is schrikbarend. In het onderzoek naar de voornoemde Amsterdamse belastingambtenaar bleek dat geen loggegevens meer beschikbaar waren van een groot deel van de periode waarin hij mogelijk criminelen aan de gevoeligste informatie over derden heeft geholpen. Zo was niet meer te controleren waarnaar hij had gezocht.

Vals alibi

Dat gebrek aan registraties speelt landelijk. Het is vaak volstrekt onduidelijk wie welke gevoelige gegevens opvraagt en met welk doel. Terwijl de Belastingdienst over een goudmijn aan privégegevens beschikt. Zo zijn er veel meer overheidsinstanties die zéér interessant zijn voor lieden van kwade wil.

Bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) kunnen kentekens worden nagetrokken, de Koninklijke Marechaussee heeft vergaande bevoegdheden, maar ook in bijvoorbeeld corona-teststraten circuleren privégegevens van gevaccineerden.

Een van de grootste ergernissen bij justitie zit hem niettemin in de paspoorten, en het beeld dat lokale overheden er niet altijd even van doordrongen lijken te zijn hoe waardevol een Nederlands paspoort is.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het recent in beeld gekomen ‘klonen’ van paspoorten gebeurde met medeweten van degene wiens identiteit werd gebruikt. Ook bestaat de vrees dat het andersom gebeurt. Dat de foto van iemand anders op het paspoort van een crimineel wordt gezet. Door op het moment van een misdaad iemand anders op zijn naam naar het buitenland te laten reizen, kan die zichzelf een vals alibi verschaffen.

Buitenspel

Gedacht wordt over aanpassingen in de aanvraagprocedures. Zo zou het logischer zijn de foto van degene die het document aanvraagt aan de balie te nemen. Daarmee worden fotografen van pasfoto's buitenspel gezet, wat vervelend is voor de middenstand, maar het voorkomt dat foto’s kunnen worden aangeleverd van anderen dan degene die het reisdocument aanvraagt.

Tot ontsteltenis van ingewijden wordt door de recente brede onderzoeken pas echt duidelijk hoe groot de risico's door corruptie van lagere ambtenaren zijn, en hoe lek de systemen, op al die verschillende terreinen waar de gevoeligste privégegevens circuleren en de voornaamste documenten slecht gecontroleerd worden uitgegeven.

Recente corruptiezaken binnen de (lagere) overheden

Marechaussee helpt groep misdaadkopstuk Een marechaussee kreeg begin 2020 ruim twee maanden cel plus een werkstraf van 100 uur. Dit was voor het schenden van zijn ambtsgeheim, omdat hij als wachtmeester op Schiphol gegevens uit ‘malafide geraadpleegde’ afgeschermde politiesystemen had verstrekt aan criminelen van de groep rond het in mei 2014 geliquideerde Amsterdamse misdaadkopstuk Gwenette Martha. Hij maakte volgens de militaire kamer van de rechtbank zo ‘een live verbinding tussen de overheid en het criminele circuit’, hetgeen de rechters ‘zeer ernstig’ noemden. Met de accounts van collega’s had hij in 2014 en 2015 kentekens en persoonsgegevens opgevraagd, waaronder informatie over de auto van een undercoveragent. Hij gaf die gegevens daarna op Schiphol door aan een crimineel. Hij vroeg volgens justitie 100 tot 200 euro per bevraging, maar de rechters achtten niet bewezen dat hij dat geld ontving. Nadat een opgevraagd kenteken van een auto was doorgegeven, werd die in brand gestoken.

Belastingambtenaar ‘kijkt voor 10 k’ De Amsterdamse belastingambtenaar Mustapha E. uit Nieuw-West trok volgens justitie onrechtmatig gegevens na voor derden, mogelijk criminelen, én bewaarde 920.000 euro onder zijn keukenblok. Kennelijke criminelen stuurden elkaar in augustus 2020 drie foto’s van E.’s computerscherm bij de fiscus, waarop gegevens zijn te lezen van de houder van een kenteken en diens gezinsleden. Ze schrijven, veelzeggend: ‘We kunnen via sofinummer iedereen wereldwijd natrekken, waar hij of kinderen en ouders wonen’. ‘Dat kost 10 k’ ‘(We) hebben (een) ambtenaar’. ‘10 k voor wereldwijd kijken (..) is niks, mensen betalen 50 k’. De criminelen bespreken E. volgens justitie als een ‘platte’ belastingambtenaar die voor 10.000 euro alle gegevens kan leveren die ze maar wensen. Dat zou levensgevaarlijk zijn. Of Mustapha E. corrupt was, hetgeen hij ontkent, beoordeelt de rechtbank in zijn proces vanaf 3 januari. Daarin staat hij ook terecht voor het witwassen van die ruim 9 ton.

Medewerkers van de GGD verhandelen persoonsgegevens In januari 2021 waarschuwt een journalist van RTL Nieuws de GGD. Persoonsgegevens uit een systeem dat gebruikt wordt voor de registratie van coronatesten worden online te koop aangeboden. Uiteindelijk arresteert de politie twee twintigers die op een callcenter werken dat zich bezighoudt met de registratie van coronatesten. Een van hen heeft de gegevens inderdaad te koop aangeboden. ‘Ben je opzoek naar iemand zijn adres, BSN-nummer etc. Dan ben je hier aan het juiste adres. Bericht me voor meer info,’ heeft hij op berichtendienst Telegram geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat er inderdaad een transactie heeft plaatsgevonden. Voor 50 euro aan bitcoins zijn iemands gegevens verkocht. Daarnaast worden de twee mannen er van beschuldigd persoonsgegevens van bekende Nederlanders uit het systeem te hebben opgevraagd en te hebben gedeeld met derden. Onder hen ook de gegevens van twee ernstig bedreigde misdaadverslaggevers. Uiteindelijk worden de twee mannen door de rechtbank Midden Nederland veroordeeld tot korte celstraffen en een werkstraf.

Noordwijkse gemeenteambtenaar regelt paspoort voor Belgische cocaïnebaron Bij de gemeente Den Haag werd ze de laan uitgestuurd omdat ze ervan verdacht werd 640.000 euro achterover te hebben gedrukt. Desondanks kon de 32-jarige Vandana D. gewoon aan de slag bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Noordwijk. Daarbij kreeg ze, volgens haar advocaat, van haar oude werkgever zelfs goede referenties mee, iets wat de gemeente Den Haag overigens ontkent. In haar nieuwe betrekking zou ze zijn benaderd door een oud-collega van de gemeente Stichtse Vecht. Die zou haar hebben bewogen tot het valselijk opmaken van twee paspoorten van wie er een bedoeld was voor de Belgische cocaïnehandelaar Flor B. Ze kreeg daarvoor 5000 euro. Uiteindelijk liep Vadana D. tegen de lamp bij een routinecontrole. De rechtbank in Dordrecht veroordeelde haar dinsdag tot 12 maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. Ook kreeg ze een werkstraf van 120 en een beroepsverbod als ambtenaar voor de duur van twee jaar. De strafzaak over de 640.000 euro loopt nog.