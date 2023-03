Corruptie, haat en nijd: Amsterdamse chirurgijns van de 17de eeuw vlogen elkaar in de haren

De nieuwe overlieden van het chirurgijnscollege, met rechts Abraham Titsingh en in het portretje Willem Roëll, op een schilderij uit 1732 door Jan Maurits Quinkhard. Beeld Amsterdam Museum

De medische praktijk in Amsterdam was sinds het begin van de 17de eeuw strikt gereglementeerd. Aan het hoofd van de gezondheidszorg stonden gepromoveerde artsen zoals Nicolaes Tulp. Deze doctores medicinae, verenigd met de apothekers in het Collegium Medicum, stelden de diagnose en schreven een behandeling voor, die vervolgens werd uitgevoerd door leden van het chirurgijnsgilde.

Lessen op menselijke lichamen

De chirurgijns waren opgeleid door de praelector anatomiae, de door het stadsbestuur aangestelde docent heelkunde. De praktijklessen op menselijke lichamen werden vanaf 1691 gegeven in het anatomisch theater in de Waag op de Nieuwmarkt.

Het gildebestuur bestond uit zes overlieden, aangesteld voor een periode van drie jaar. Elk jaar maakten twee bestuursleden plaats voor twee nieuwe, van wie de familiewapens werden aangebracht op het gewelf van de snijzaal in de Waag. Het gilde had een fonds waaruit uitkeringen werden gedaan aan zieke gildebroeders en de weduwen van chirurgijns. De inkomsten kwamen uit contributies, les- en examengelden, boetes en de kaartverkoop voor openbare ontledingen.

Chirurgijnsleerling

Het gilde stond open voor alle burgers van de stad; in 1728 telde het gilde 45 christenen en 12 Joden. Een van de wapenschilden in de Waag is van Abraham Titsingh, die al op zijn 11de chirurgijnsleerling was geworden. In 1730 publiceerde hij een pamflet waarin hij pleitte voor ‘het schoonvegen’ van de gezondheidszorg.

Eenmaal benoemd in het gildebestuur ontdekte hij dat sommige overlieden leerlingen extra lieten betalen voor een examen, diploma’s verkochten zonder dat er een meesterproef was afgelegd of het overschot van de entreegelden voor de anatomische lessen in eigen zak staken. Drie van hen hadden zelfs Cornelis Troost de opdracht gegeven voor het schilderen van hun groepsportret, op kosten van de gildekas. En alle drie bleken een rijtuig te hebben gekocht met geld uit het weduwenfonds.

Overlieden uit functie ontheven

Op basis van de door Titsingh verzamelde klachten werden de overlieden Adriaan Verduijn, Elias Huijser, Roelof Roelvink, Jan Koeverding en Anthoni Milaan door de burgemeesters vanwege ‘quade directie’ uit hun functie ontheven. Drie oud-bestuurders werden van herverkiezing uitgesloten.

Titsingh kreeg de opdracht tien nieuwe kandidaten voor te dragen, van wie de stadsregering er vijf uitkoos. De nieuwe overlieden lieten zich mét deken Titsingh portretteren door Jan Maurits Quinkhard, op eigen kosten ditmaal. De in 1731 als docent heelkunde aangestelde Willem Roëll werd in een apart portretje in het grotere schilderij opgenomen.

Beunhazen en Aderlaters

Een van de eerste zaken die Titsingh aanpakte, waren de ondeugdelijke schoorstenen, waardoor de gildekamers vaak ‘tot stikkens toe vol rook’ stonden en ‘ornamenten, insonderheyt de schilderijen’ roetschade opliepen. Vervolgens werden de examens herzien, de administratie op orde gebracht en ‘zogenaamde Meester Barbiers, Onvrije Meesters, gepermitteerde Beunhaazen, Aderlaters en, of, hoe dat zoort van volk ook mogte genaamd zijn’ uit het gilde verwijderd.

In zijn tomeloze ijver haalde Titsingh in wetenschappelijke publicaties ook het werk van andere medici en chirurgijns onderuit. Op de achtergrond speelde een groot verschil van inzicht over hoe de medische wetenschap in elkaar stak.

Afkeer van alles wat Frans is

Hendrik Ulhoorn, in 1731 nog voorgedragen door Titsingh, ontpopte zich tot zijn voornaamste tegenstander. Hij vond dat er in de medische praktijk te veel aan oude, soms irrationele denkbeelden werd vastgehouden. En dat het vak heelkunde zó omvangrijk was geworden, dat het niet langer alleen door doctores medicinae kon worden gedoceerd. Ook de overlieden van het gilde zouden les moeten gaan geven.

Ulhoorn had in Parijs gestudeerd, maar Titsingh had alles in de praktijk opgestoken. Hij had zich daarom al vaak laatdunkend uitgelaten over de universitair geschoolde artsen, en vooral over de Franse heelkunde. De afkeer van alles wat Frans was, kan te maken hebben met de dood van zijn vader, als scheepschirurgijn tijdens een zeeslag met de Franse vloot.

Dispuut over het open ruggetje

Ondertussen verzaakte Willem Roëll zijn taken als praelector medicus. Openbare anatomische lessen gaf hij nauwelijks, examens werden geregeld afgezegd. De burgemeesters benoemden daarom een tweede heelmeester om een deel van de lessen op zich te nemen: de populaire Ulhoorn. Op 4 april 1732 besloot het gilde dat ook Titsingh lessen mocht geven, wanneer ‘de professor’ verhinderd was.

De onenigheid tussen Ulhoorn en Titsingh liep steeds hoger op, met als dieptepunt een dispuut over behandeling van het open ruggetje. Over en weer lieten ze geen spaan heel van elkaars publicaties. Volgens Ulhoorn schreef Titsingh simpelweg stukken en brokken uit het werk van andere artsen over tot ‘een hakmoes door malkander.’ En het zou volgens hem beter zijn als Titsingh zich zou beperken tot de zorg voor de wezen in het Burgerweeshuis: ‘zonder u met zaaken, die boven uw bereijk en begrip zijn, te bemoejen.’

Gilde buitenspel gezet

Nóg pijnlijker was dat Ulhoorn schreef dat zich in het gilde sinds Titsinghs aantreden alleen nog maar méér problemen hadden voorgedaan: notulen zouden zijn gemanipuleerd, examenkandidaten van tevoren de vragen zijn ingefluisterd en er was meer oog voor verbetering van de gildekamer met meubelen en ‘allerhande schilderwerk’ dan voor het lot van de weduwen.

Zo rommelde het voort. Het werk van de chirurgijns leed er zichtbaar onder. Met de verordening van het stadsbestuur in 1746 dat chirurgijns voortaan alleen als verloskundige mochten werken mits ze een examen hadden gedaan bij het Collegium Medicum werd het gilde buitenspel gezet. Titsingh trad af. Volgens de medisch historicus Rochus Krul ‘liep hem de gal over’ en bleef hij nog lang ‘woelen en kuipen’.

Pas in 1755 keerde de rust weer, na het besluit de ontleedkunde voortaan als vak aan het Athenaeum Illustre te onderwijzen en de praelector als ‘professor’ bij de orde van hoogleraren in te lijven. Abraham Titsingh overleed in 1776, 92 jaar oud.

Titsinghs familiewapen Abraham Titsinghs ongenoegen over zijn corrupte voorgangers blijkt uit de plaats van zijn eigen wapen op de koepel. Bij zijn aanstelling in 1731 was er nog een plek in het gewelf over, maar hij wilde duidelijk niet omringd worden door zijn frauduleuze collega’s. Hij liet de lege ruimte opvullen met een zegel van het chirurgijnsgilde. Aan weerszijden van zijn eigen wapen en dat van de praelector Willem Röell, lager, op de balustrade, kwamen de familiewapens van de in 1732 aangestelde nieuwe bestuursleden.

Koen Kleijn is hoofdredacteur van Ons Amsterdam, dat in het maartnummer een uitgebreide versie van dit verhaal heeft gepubliceerd.