Corporaties willen huurwoningen voor middenklasse bouwen

Om het aanbod van betaalbare woningen voor de middenklasse vlot trekken, bieden corporaties aan om honderden middeldure huurwoningen te bouwen in Amsterdam.

De bouw van honderden middeldure woningen, met een huur van 720 tot zo’n duizend euro per maand, is een primeur voor de woningcorporaties, die zich vooral richten op sociale huurhuizen. “De maatschappelijke ontwikkelingen en het debat zijn ons niet ontgaan,” zegt Egbert de Vries, directeur van de AFWC, de koepel van Amsterdamse corporaties.

Amsterdam kampt met een groot probleem. Te midden van de oververhitte huizenmarkt wil het stadsbestuur meer betaalbare woningen bouwen voor de middenklasse, die te veel verdient voor sociale huur, maar zich geen koopwoning of duur huurhuis kunnen permitteren. Deze groep van leraren, verplegers, loodgieters en andere Amsterdammers die tussen de 36.000 en 55.000 euro per jaar verdienen, krijgt in de stad nauwelijks voet aan de grond en verhuist naar gemeenten in de regio.

De bouw van deze betaalbare huizen komt niet goed op gang. In 2018 kwamen er maar 1152 bij in plaats van de geambieerde 1670. Het aantal verstrekte bouwvergunningen daalt. Belangrijke reden is dat particuliere vastgoedpartijen Amsterdam de rug toekeren. Bouwen in de stad is te duur, de kans op rendement te gering, zeker bij middeldure woningen, waarbij de huur nauwelijks mag stijgen.

Corporaties willen nu in dit gat springen, zegt De Vries. “Wij doen dit om het aanbod vlot te trekken.”

Beschermd tegen prijsstijgingen

Tot dusverre hebben de woningbouwclubs weinig gedaan op het gebied van middeldure huur. Nog geen zes procent van de 165.000 woningen die de corporaties in Amsterdam bezitten, behoort tot dit deel van de huizenmarkt.

De honderden nieuwe middeldure woningen komen vooral in wijken met veel sociale huur, om daar gemengde buurten te realiseren. Dat zijn vooral wijken in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. “Als de gemeente deze woningen ook in andere gebieden wil, dan kan dat,” aldus De Vries.

De corporaties beloven dat de huurprijzen voor altijd middelduur zullen blijven. Hierdoor zijn de huurders beschermd tegen de enorme prijsstijgingen in Amsterdam, waardoor veel woningen al snel onbereikbaar zijn voor de middenklasse.

De gemeente eist van commerciële partijen dat ze de huur in ieder geval vijftien jaar gematigd laten stijgen. Dan betalen ze een lagere grondprijs. De corporaties durven verder te gaan dan een termijn van vijftien jaar, maar willen dan wel vaste, lagere grondprijs, zegt De Vries. “Beleggers zullen zo’n aanbod niet snel doen.”

‘Fantastisch’

De corporaties hebben door een recente wetswijziging meer mogelijkheden gekregen om zich ook in het middeldure markt te mengen, zegt De Vries. Na de vele fraudezaken moesten ze zich enkele jaren geleden nog terugtrekken uit de commerciële markt. Veel winkelpanden gingen vervolgens in de verkoop. Inmiddels zijn de mogelijkheden voor commerciële verhuur weer verruimd en de Amsterdamse corporaties willen dit invullen met middeldure huur in plaats van winkelpanden.

Daarnaast hebben corporaties weer wat ruimte om geld voor nieuwbouw te lenen.

Wethouder Laurens Ivens kent het aanbod nog niet, maar is desalniettemin enthousiast. “Fantastisch dat corporaties hiermee komen. We wachten af of het aanbod voldoet aan alle verwachtingen.”