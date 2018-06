Corporaties tegen scheefwoners: pas je wel bij de woning?

Is je inkomen lager, betaal je minder huur. Verdien je meer, betaal je meer

Met de voorstellen in het manifest hopen de corporaties de vastgelopen woningmarkt open te breken. Omdat er een schreeuwend tekort is aan geschikte huizen, blijft iedereen zitten waar die zit. Nieuwkomers hebben het nakijken.



Alle Amsterdamse corporaties steunen het plan, zegt Hester van Buren, voorzitter van de raad van bestuur van Rochdale en bestuurder van de landelijke corporatiekoepel Aedes.



"Het is een goed idee de woonruimte aan te passen aan de situatie. Zo maak je de beschikbaarheid van huizen groter. Iemand begint als alleenstaande in een jongerenwoning, gaat werken in de thuiszorg, samenwonen en krijgt kinderen, en dan is een groter huis nodig. Maar als de kinderen het huis uitgaan, willen ze kleiner wonen. Mocht je in inkomen achteruitgaan, betaal je minder huur. Verdien je meer, dan betaal je meer."



Veilige gevoel weg

Stadgenoot streeft al jaren naar een flexibelere markt voor sociale huurwoningen. Zo introduceerde de corporatie flexibele huurcontracten voor studenten en jongeren. De gedachte is dat starters in tussenliggende jaren een baan met inkomen hebben gevonden, waardoor ze sneller een huis vinden.



Huurgenoot, de huurderskoepel van Stadgenoot, is tegen de plannen van de corporaties. De huurdersorganisatie vreest dat het tot veel onrust leidt omdat 'het veilige gevoel zeker te zijn van een huis, wordt weggenomen'.