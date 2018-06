Corporaties renoveren woningen waar nog mensen wonen

Fouten, vertragingen, gierende drilboren, onafgebroken tocht en ander overlast bij onderhoudsprojecten belasten bewoners extra als zij in hun huis moeten blijven.



"Wij worden veel gebeld door bewoners die boos zijn over de overlast tijdens groot onderhoud in huis," meldt woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. "Wij voorzien dat de klachten toenemen."



Hij verklaart dat uit het begin van een grote renovatiegolf en de toename van woningcorporaties die overgaan op 'woningverbetering in bewoonde staat'.



Als in het oog springende voorbeelden noemt Trip de projecten van Vidomes in Rijswijk en van Portaal in Utrecht en Soest. Die waren zo ingrijpend dat bewoners moesten kamperen in hun eigen huis en gek werden van de overlast.



Columbusbuurt

In Amsterdam zijn er ook problemen. Zo gaan bewoners door het lint tijdens een groot onderhoudsproject van corporatie De Key in de Columbusbuurt. Eigen Haard staat voor de rechter die naar aanleiding van werkzaamheden in de Wegener Sleeswijkbuurt uitspraak moet doen over de vraag of het werk gedaan kan worden als de bewoners er nog wonen.