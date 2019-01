Corporaties ontbonden 821 huurcontracten om fraude

We kunnen niet in alle gevallen precies de vinger leggen op wat een huurder precies misdaan heeft.

Andere gevallen van fraude die veel voorkomen zijn vakantieverhuur, of bewoners die een hennepkwekerij of illegaal bordeel uitbaten. Ter vergelijking: in 2017 werden nog 911 contracten beëindigd.



Slimmer af

Dat in 2018 een kleine honderd gevallen minder tot een ontbinding hebben geleid, komt volgens de AFWC doordat fraudeurs steeds beter zijn geworden in het verdoezelen van wat ze doen. Er zijn meer gevallen onderzocht dat tot sluiting hebben geleid, benadrukt een AFWC-woordvoerder. "We kunnen niet in alle gevallen precies de vinger leggen op wat een huurder precies misdaan heeft."



Ze benadrukt dat het soms weken kan duren voor een geval van woonfraude bewezen is. Zo moet een huurder eerst ook daadwerkelijk (op heterdaad) betrapt worden. Corporaties zijn verder afhankelijk van medewerking, bewijslast of een rechterlijke uitspraak. "Het is erg arbeidsintensief werk." Alleen in het geval van een hennepkwekerij of andere criminele activiteiten kan een huurcontract sneller ontbonden worden.



Breed gedragen

Dat de 821 beëindigde contracten dus geen juiste weergave vormen van de schaal waarop in Amsterdam fraude wordt gepleegd, is volgens de AFWC een mening die alle corporaties delen. "Alle corporaties hebben een anti-fraudeteam. Die mensen zijn daar dagelijks mee bezig, al jarenlang. Dit beeld wordt breed gedragen."