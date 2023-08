Corporaties krijgen bouw flexwoningen Riekerpark niet rond: ‘Het is zuur, maar het project is te duur’

De Appelweg in Amsterdam-Noord is een van de locaties waar de gemeente flexwoningen wil laten bouwen. Beeld Jakob van Vliet

In juli hebben de Amsterdamse woningcorporaties aan wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) laten weten dat het hun niet gaat lukken om 257 tijdelijke woningen te bouwen in het Riekerpark bij het Schinkelkwartier. Dat blijkt uit navraag van Het Parool bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Het is een tegenvaller voor de gemeente. Het Amsterdamse stadsbestuur hoopt volgend jaar de sleutels te kunnen opleveren van minimaal 1000 en maximaal 1380 tijdelijke woningen verspreid over vier locaties door de stad, maar dreigt nu één locatie te verliezen.

Flexwoningen zijn woningen die tien à vijftien jaar op een plek staan en snel huisvesting moeten bieden aan jongeren en studenten, maar ook aan politieagenten, docenten en zorgpersoneel. Een derde van de woningen is gereserveerd voor statushouders.

Anne-Jo Visser, directeur van de AFWC, spreekt van een uitzonderlijke situatie. “Het gebeurt heel zelden dat we een locatie teruggeven aan de gemeente. Het is zuur, maar het project is te duur. Uiteindelijk moeten flexwoningen namelijk wel goedkoper zijn en sneller gebouwd kunnen worden dan permanente huizen.”

Hoge kwaliteitseisen

De bouw van flexwoningen loopt in heel Nederland vertraging op. Landelijk kwamen er in 2022 zo’n 3400 flexwoningen bij, ongeveer de helft van wat was beoogd. Gemeenten stuiten op bezwaarprocedures van omwonenden of hebben moeite geschikte locaties te vinden.

Amsterdam leek zich daaraan te onttrekken. In februari meldde de gemeente trots locaties te hebben gevonden voor de bouw van in ieder geval 1000 flexwoningen. Gehoopt werd, mede met een rijksbijdrage van 12 miljoen euro, snel te kunnen starten met bouw. De komende jaren wil de stad 2500 tot 3000 flexwoningen bouwen.

Geen rare ambitie, vindt Visser, die erop wijst dat Amsterdam veel ervaring heeft met de bouw van flexwoningen en relatief de meeste flexwoningen van het land heeft. Tegelijkertijd stelt ze dat de hoge kwaliteitseisen rond flexwoningen het lastig maken. “Het zijn allang geen containerwoningen meer, de inkoopprijs is flink gestegen.”

Volgens Visser is er financieel vervolgens te veel onzekerheid omdat na tien à vijftien jaar de woningen verplaatst moeten worden en niet zeker is dat het lukt een geschikte nieuwe locatie te vinden. “Gecombineerd met de lage huur die we voor deze woningen moeten vragen, is het risico te groot dat we het uiteindelijk niet rendabel krijgen.”

De compensatieregeling, waarbij Rijk en gemeente voor respectievelijk 60 en 25 procent garant staan als flexwoningen niet herplaatst kunnen worden, pakt volgens de corporaties financieel nog te slecht uit.

Woningen in de opslag

De gemeente zegt te balen dat de corporaties het financieel niet rond krijgen en hoopt dat het Rijk op korte termijn een hogere garantstelling dan 60 procent overweegt. Tegelijkertijd geeft wethouder Van Dantzig de locatie Riekerpark nog niet op en wordt er gekeken naar andere mogelijkheden. Zo bleek in augustus dat er nog zo’n 1900 van de 2000 door woonminister Hugo de Jonge ingekochte flexwoningen in de opslag staan. Met het Rijk wordt gekeken of een deel van die woningen gebruikt kan worden in het Riekerpark.

Op de drie andere bouwlocaties gaan de plannen wel door, zij het soms aangepast ten opzichte van de eerdere inschatting. Zo is de planning dat in het Brasapark in Zuidoost 520 flexwoningen komen, in plaats van de eerder genoemde 680 woningen.

Op de Appelweg in Noord (63 woningen) heeft het project enige vertraging opgelopen door bezwaren van omwonenden, in september wordt een uitspraak daarover verwacht. De planning is volgende zomer de sleutels te kunnen overhandigen. Op Strandeiland wordt de haalbaarheid van 360 flexwoningen nog onderzocht.

Volgens een gemeentewoordvoerder is het doel om 1000 flexwoningen eind 2024 op te leveren ambitieus, maar nog steeds haalbaar, ondanks de tegenvaller bij Riekerpark. “Er is bewust voor gekozen om meerdere locaties te selecteren en reserves in te bouwen.”