Corporaties halen duizenden onveilige verwarmingen weg

Het streven is om de toestellen in 2020 uit de huizen van de woningbouwcorporaties verwijderd te hebben. Het zijn toestellen waarbij het 'vlammetje' niet is afgesloten. Dat betekent geen gaskachel, geisers, gashaarden, gevelkachels en open cv-ketels meer in sociale huurwoningen.



Niet van het gas af

Ymere heeft de afgelopen jaren ruim 5.000 adressen bezocht. "Op 96 adressen is nog een open verbrandingstoestel aanwezig, waarvan er in 41 gevallen met de bewoners een afspraak is gemaakt om die te vervangen," zegt woordvoerder Coen Springelkamp van de grootste woningcorporatie in Amsterdam.



De woningen gaan niet van het gas af. In plaats van aansluiting op elektra, het warmtenet of een warmtepomp kiezen de corporaties voor gesloten cv-ketels.



Veiligheid is hiervoor de belangrijkste reden geweest. In 2015 kwam uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar voren dat er drie tot vijf keer meer gewonden en doden vielen door koolmonoxidevergiftiging dan dat oorspronkelijk werd gedacht.



Koolmonoxideongevallen

Eerder was de schatting dat per jaar er een paar honderd gewonden vielen en vijf tot tien mensen overleden. Uit het rapport bleek ook dat een groot gedeelte, 46 procent, van de koolmonoxideongevallen te maken had met de cv-installatie.



Aanbevelingen aan het Rijk waren onder andere een verplichte certificeringsregeling voor installateurs en een beter rookgasafvoersysteem.



Mede daardoor zijn woningcorporaties projecten begonnen om woningen 'veilig te verwarmen', zoals Ymere het noemt. Kachels worden vervangen of gecontroleerd.



Met sommige huurders zijn corporaties er niet uit gekomen. Ymere en Stadgenoot hebben met meerdere huurders een rechtszaak gevoerd. Stadgenoot heeft ze allemaal gewonnen.



Het aantal ongevallen door koolmonoxidevergiftiging is in 2018 gedaald. In 2018 is één persoon overleden ten opzichte van zeven mensen in 2017. Ook waren er 'maar' 129 gewonden ten opzichte van 203 in 2017.



Het aantal woningen in Amsterdam ligt rond de 430 duizend. Hiervan zijn 180 duizend, ruim veertig procent, in het bezit van woningbouwcorporaties. De gemeente laat in een reactie weten geen inzicht te hebben hoe het zit met de overige woningen.



Agpo Ferroli

Volgens het consumentenprogramma Kassa zouden er nog 150.000 'mogelijk levensgevaarlijke' cv-ketels van merk Agpo Ferroli in Nederland hangen. Dit zijn gesloten cv-ketels die mogelijk tot woningbranden kunnen leiden. De woningcorporaties in Amsterdam laten in een schriftelijke reactie weten bezig te zijn met onderhoud of vervanging van de toestellen die nog in woningen hangen.