Corporaties: ‘Gemeente moet minder eisen stellen aan sociale huur’

Na jaren kwakkelen hebben corporaties vorig jaar een kleine bouwspurt ingezet. In 2018 ving de bouw van 2146 sociale huurwoningen aan. Daar kwamen 681 tijdelijke projecten bij, vaak bedoeld voor jongeren en statushouders.

Dat is flink meer dan in de jaren daarvoor, toen de corporaties een nieuwe heffing van de overheid moesten verwerken. Maar ze voldoen nog altijd niet aan de norm van het gemeentebestuur, die jaarlijks 2500 nieuwe sociale huurwoningen eist. Tijdelijke woonruimte valt buiten ­deze ambitie.

“Ik ben blij dat we na een paar moeizame jaren meer kunnen bouwen,” zegt Egbert de Vries, directeur van AFWC, de koepel van Amsterdamse corporaties, die vandaag zijn jaar­bericht naar buiten brengt. “Maar we zijn er nog niet helemaal.”

Duurzaamheidseisen

De komende jaren staat de nieuwbouw van betaalbare huurhuizen in Amsterdam onder druk. Bijvoorbeeld door de strenge duurzaamheidseisen die de gemeente stelt. Die liggen ­boven de landelijke norm. “We snappen dat er strenge eisen worden ­gesteld, maar ze maken het wel erg ­ingewikkeld voor ons,” zegt De Vries.

Hij pleit ervoor om de duurzaamheidseisen iets terug te schroeven tot landelijk niveau. Het geld dat corporaties hiermee besparen, kunnen ze dan aanwenden om bestaande huurhuizen duurzamer te maken. AFWC heeft deze suggestie al neergelegd bij wethouder Laurens Ivens.

Ook de tekorten in de bouw, aan personeel en materiaal, vormen een ­obstakel voor corporaties.

Veel nieuwbouwplannen lopen vast in langdurige inspraakrondes, zegt De Vries. Als corporaties in wijken huurwoningen willen slopen en vervangen door nieuwe huizen, moeten ze eerst in discussie met de buurt. ­Begrijpelijk, stelt De Vries, maar door de hoge eisen die Amsterdam stelt aan participatie, duurt het wel erg lang voordat de eerste paal de grond ­ingaat.

Oude kantoren

Corporaties hopen ook meer te profiteren van leegstaande kantoren die bestemd zijn voor woningbouw. Deze panden zijn in handen van ontwikkelaars, maar die gaan liever niet in zee met corporaties, omdat sociale huurwoningen het minst opbrengen. En als er al betaalbare woningen in oude kantoren komen, dan gaan de huren na een jaar of vijftien, als de afspraken zijn verlopen, alsnog omhoog.

De Amsterdamse corporaties bezitten momenteel 184.483 woningen in de stad, waarvan 165.568 in de sociale huur. Dat is meer dan vorig jaar, omdat ze meer bouwen en minder verkopen. Maar omdat het aantal koop­woningen nog sneller toeneemt, is het aandeel corporatiewoningen gedaald tot ongeveer 40 procent van alle huizen in de stad.

Dit is niet het totale bestand aan ­sociale huurwoningen, ook particulieren zijn goed voor betaalbare huisvesting in de stad.