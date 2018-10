Corporaties: bouw sociale huur dreigt in te zakken

"Inmiddels dragen de Amsterdamse woningcorporaties elk jaar al per woning ruim vier maanden huur af aan belastingen," aldus De Vries.



In groot Amsterdam, de zogeheten Metropoolregio Amsterdam, worden jaarlijks duizend minder woningen gebouwd dan de voorgenomen productie van vijfduizend.



Leon Bobbe, directeur van De Key, zei vorige week in het vakblad Cobouw al dat een bouwimplosie bij zijn corporatie aanstaande is. Woensdag sprak de woordvoerder van de landelijke koepel Aedes van een greep in de portemonnee van de huurder. Aedes wijst er op dat de hogere belastingen kunnen leiden tot extra huurverhogingen.



Het gaat vooral om de in 2013 door het VVD- en PvdA-kabinet ingevoerde verhuurdersheffing, wat de Amsterdamse corporaties inmiddels 200 miljoen euro per jaar kost, om de nieuwe Europese richtlijn Atad tegen belastingontwijking, wat Amsterdam 30 miljoen per jaar kost.



Daarbij heeft het kabinet Rutte voor de financiering van de dividendbelasting de verlaging van de vennootschapsbelasting verminderd van 21 procent tot 22,25 procent, wat corporaties ook extra geld kost.