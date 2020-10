Coronazorgen onder jongeren: ‘Soms ben ik bang dat ik mijn vrienden besmet’

Veel kinderen gaven aan dat de sfeer thuis slechter is geworden tijdens de eerste lockdown. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Ongeveer duizend kinderen tussen de 8 en 18 jaar deden afgelopen april mee aan het onderzoek van het Amsterdam UMC. Daarvan rapporteerde maar liefst 90 procent ‘een verminderde kwaliteit van leven’. De kinderen ervoeren bijvoorbeeld meer slaapproblemen, boosheid, somberheid en angstklachten. Vrienden, school en sport misten ze volgens de onderzoekers het meest.

“Kinderen hebben een ander tijdsbesef,” vertelt wetenschapsvoorlichter Daniëla Cohen van Amsterdam UMC. “De periode waarin ze hun vrienden niet konden zien, voelde dus heel lang. Dat is naar.” Ook de veranderende thuissituatie speelt een grote rol. Zo gaven veel kinderen aan dat de sfeer thuis slechter was geworden. Of ze maakten zich zorgen, omdat ouders hun baan verloren.

Coronabesmettingen in de familie of bij vrienden bleken ook aanleiding tot meer angst en somberheid. “Kinderen kunnen zich minder goed voorstellen wat zaken betekenen,” aldus Cohen. “Ze kunnen bang worden van een coronabesmetting.” Het percentage kinderen met ernstige angstklachten waarbij hulp noodzakelijk is, verdubbelde tijdens de eerste lockdown van 8 naar 16 procent.

Meer hulp

Die cijfers zijn zorgelijk, vindt hoofdonderzoeker en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma bij Amsterdam UMC. Popma pleit ervoor de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd ‘een gezamenlijke maatschappelijke prioriteit te maken’. Ouders, maar ook scholen, sportclubs en jeugdprofessionals, spelen daarin een belangrijke rol, zegt hij.

Zo wil Popma dat er meer wordt nagedacht over hoe jongeren met elkaar en met volwassenen in contact kunnen blijven. Dat kan bijvoorbeeld digitaal of via fysieke inloopplekken, zoals die van @ease in Nieuw-West, een initiatief van onder andere de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Amsterdam UMC. Jongeren kunnen daar gratis, anoniem en zonder afspraak binnenlopen om hun hart te luchten. Cohen: “Deze manier van hulpverlening is laagdrempelig. Dat werkt. We merken dat het bij de vestiging in Nieuw-West steeds drukker wordt."

Cijfers over de huidige situatie zijn er nog niet, maar het onderzoek van het Amsterdam UMC wordt voortgezet.

Hoe voelen Amsterdamse jongeren zich over de huidige maatregelen?

Mansur Koampah (13) Beeld PRIVÉFOTO

‘Ik kijk bijna elke avond naar Het Jeugdjournaal. Dat houdt me rustig’

Mansur Koampah (13), zit op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer

“Ik vind de coronamaatregelen wel oké en kan ermee leven. In het begin was ik blij dat we in lockdown gingen en dat ik niet naar school hoefde. Later besefte ik dat het allemaal best wel erg was. Het was jammer om mijn vrienden niet te zien, maar we hadden nog steeds veel contact via social media.

Echt bang voor corona ben ik niet, maar ik let wel op. Als ik het krijg, kan mijn moeder het ook krijgen. Het is gevaarlijker voor oudere mensen en ik wil natuurlijk niet mijn moeder verliezen. Ik zou het wel begrijpen als we weer in lockdown moeten. Maar ik hou heel veel van sporten, dus het zou poep zijn als ik niet meer kan voetballen.

Sommige vrienden hebben familieleden die aan corona zijn overleden. Zij maken zich meer zorgen dan ik. Soms ben ik wel bang dat ik het heb en mijn vrienden in de klas besmet. Ik kijk bijna elke avond naar Het Jeugdjournaal. Zij vertellen heel duidelijk wat je wel en niet kan doen en waar je op moet letten. Dat houdt me rustig.”

Floor van Brakel (15) Beeld PRIVÉFOTO

‘Die wattenstaaf in mijn neus vond ik eng’

Floor van Brakel (15), zit op het Amstelveen College

“Ik vind de maatregelen een beetje een halve boel. Onder de 18 mag je bijna alles nog, zolang je maar in een kleine groep bent. Het enige waar ik last van heb, is dat ik niet zoveel uitjes kan maken. En onze vriendengroep wordt een beetje opgesplitst. Het was wel even schrikken toen school dicht moest. Met de zomervakantie en meivakantie erbij kon ik mijn vrienden bijna zes maanden niet zien. Ik doe een vooropleiding dans en dansen kon niet, dus dat was ook niet leuk. Ik denk dat ze alles beter kort kunnen dichtgooien, want op deze manier werkt het niet.

Mijn beste vriendin heeft corona gehad, dat vond ik moeilijk. Gelukkig had ze er niet zoveel last van, ze was niet echt ziek. Het was wel shitty, want mijn moeder zit in de risicogroep en daarom was er veel stress. Dat hele testproces was best heftig. En die wattenstaaf in je neus vond ik eng. Gelukkig is het goedgekomen. Ik zit nu weer beter in mijn vel.”

Tijn Uylenburg (18) Beeld PRIVÉFOTO

‘Ik probeer zo min mogelijk te vervallen in somberheid’

Tijn Uylenburg (18), studeert rechten en filosofie aan de Universiteit Leiden

“Ik vind het nu een stuk zwaarder dan de eerste lockdown. Dat komt omdat het nu al langer duurt en er een groter besef is van wat er aan de hand is. Ook komt het dit keer dichterbij. Ik heb de afgelopen maand bijna twee weken in quarantaine gezeten. Dat was eenzaam en heel deprimerend.

Ik voel me heus niet alleen maar slecht, maar ik vind het wel lastig. Ik ben begonnen met een studie in Leiden, maar woon nog in Amsterdam. Tot nu toe gaat het gelukkig goed bij mijn ouders. Ik zit vooral op m’n kamer, maar probeer ook veel buitenshuis te zijn. Het is wel moeilijk om nieuwe contacten op te bouwen en om contact te houden met je oude vrienden. Er zijn ook leuke dingen hoor! Ik voel meer vrijheid om tijd te besteden aan dingen die ik belangrijk vind.

Soms maak ik me zorgen om mijn opa en oma. En ik wil zelf ook niet ziek worden, want je weet niet wat de langetermijngevolgen zijn. Maar ik probeer zo min mogelijk te vervallen in somberheid.”

Régaya Okoeguale Beeld PRIVÉFOTO

‘Ineens zag ik mijn ouders 24/7'

Regaya Okoeguale (13), zit op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer

“Ik vind de maatregelen niet heel erg, maar het hangt af van het moment. Op Instagram komt bijvoorbeeld veel nepnieuws voorbij: ‘Corona is voorbij’ of ‘Mark Rutte gaat de scholen sluiten’. Dan kan ik wel verward raken. Op school is het vervelend dat je op de gang een mondkapje op moet en afstand moet houden van je vriendinnen. Of dat je de docent geen hand meer geeft als je de klas binnenkomt. Ik mis vooral de uitjes, naar het pretpark enzo. Maar het gaat nog wel. Ik ben me ervan bewust dat er mensen zijn die het veel zwaarder hebben. En ik probeer er het beste uit te halen.

Ik ben enig kind. In het begin was het moeilijker, want je ziet je ouders ineens 24/7. Na een tijdje werd het beter. Ik zou het niet erg vinden als er een tweede lockdown komt. Je houdt rekening met anderen en we zijn het nu allemaal meer gewend. Eigenlijk heb ik helemaal geen problemen gehad. Ik voel me top.”

Jamy de Vries Beeld PRIVÉFOTO

‘Je moet motivatie vinden om je bed uit te komen’

Jamy de Vries (17), studeert creative business aan de Hogeschool van Amsterdam

“Ik vind het heel goed dat de maatregelen er zijn, maar ik vind het lastig om me eraan te houden. Ik werk in een supermarkt, daar moet ik zeven uur lang een mondkapje op. En ik vind het moeilijk dat ik online les heb en mijn klas nog niet heb kunnen ontmoeten.

Het weer wordt slechter, de maatregelen strenger. Ik vind het allemaal wel wat deprimerend. Ik zat beter in mijn vel toen ik naar school ging en er ritme in de week zat. Je moet motivatie vinden om je bed uit te komen. Maar het is niet dat ik super somber ben. Ik probeer zelf structuur in de week te houden en voor mijn werk kan ik nog naar buiten, dat scheelt.”