Coronaverkiezingen: een ander decor, een ander gevoel

In het Scheepvaartmuseum, op de kinderboerderij – de locaties van deze verkiezingen zijn anders dan anders, maar vooral overheerst het gevoel dat het nu écht ergens over gaat.

De bedompte gymzaaltjes en muffe buurthuizen, zo onlosmakelijk verbonden met verkiezingsdag, laat het stemvee deze ochtend links liggen. Amsterdammers stemmen op stand vandaag. Of zoals een kiezer in het Scheepvaartmuseum zegt: “Ze zeggen altijd dat de democratie een feestje is, maar deze keer kan je je stem ook echt uitbrengen op feestelijke locaties.”



Een ander decor dus, in veel gevallen, maar ook een ander gevoel, zeggen veel kiezers deze ochtend bij de stembureaus. Want het draait om de pandemie: de verkiezingen van 2021 zullen de geschiedenis ingaan als de coronaverkiezingen. Mondkapjes, kuchschermen en lange rijen, bij voorkeur buiten.

Rigoureuze versoepeling

Maar ook inhoudelijk lag het coronabeleid van het afgelopen jaar langs de meetlat. Bij kinderboerderij De Werf op de Archimedeslaan – voor het eerst een stemlocatie – staat Annemiek de Ruiter. Zij zegt dat het nu meer dan ooit de tijd is om te stemmen voor ‘mensen die niet alleen aan geld denken’. “Corona heeft duidelijk gemaakt hoe groot de verschillen zijn. Ik wil een socialer Nederland.”

Audrey Janssen staat in de lange rij bij het Apostolisch Genootschap op het Galileïplantsoen. Zij stemt voor het eerst van haar leven op de VVD. “Ik zat altijd bij D66, maar Mark Rutte heeft het enorm goed gedaan, daar wil ik hem graag voor belonen.” En in dezelfde rij staat Dieter, die niet met zijn achternaam in de krant wil. “We moeten af van de lockdown, daarom stem ik voor een partij die rigoureus versoepelt. Natuurlijk gaat het over corona, waar zou het vandaag anders nog over moeten gaan?”

Daar denkt Lotte Dijkstra bij het Scheepvaartmuseum anders over. Je had de afgelopen dagen de early voters en je hebt mensen die gewoon heel vroeg gaan stemmen. Dijkstra is ervoor omgefietst uit West. “Deze plek is fantastisch. Het zijn belangrijke verkiezingen, nog belangrijker dan eerdere. Er staat echt iets op het spel: corona is het decor, maar het gaat vandaag om de toekomst. Rutte heeft veel kapot gemaakt, vooral als je kijkt naar het milieu. Hij heeft de pandemie goed gedaan, maar ik stem zeker niet op hem. Ik stem groen.”

Stemtaartjes

In hotel Jakarta op de kop van het Java-eiland kan ook worden gestemd. Om acht uur vormde zich al een behoorlijke rij bij de bakkerij van het hotel. Speciaal voor deze gelegenheid heeft het hotel verkiezingstaartjes gemaakt. Manager Johannes van der Kooi is blij met de reuring. “Het is hier de laatste tijd angstig stil, niet wat je wilt in een hotel. Fijn dat we mensen over de vloer hebben. Wij zijn hier gekomen met de belofte een buurtfunctie te vervullen en hoe kan dat beter dan met een bakkerij, zoals normaal, en op deze dag een stembureau?”

De grote onzekere factor is de opkomst. Zijn mensen met een kwetsbare gezondheid eerder gaan stemmen, hebben mensen in quarantaine anderen gemachtigd? Het blijft moeilijk te voorspellen. Aan de lengte van de rijen is het lastig af te lezen. Mensen houden, ook op het feest van de democratie, nu eenmaal veel afstand.