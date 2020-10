Coronauitbraak bij kazerne brandweer in West

Beeld ANP XTRA

De positief geteste personeelsleden, die elkaar besmet lijken te hebben, zijn naar huis gestuurd. Personeelsleden die contact hebben gehad met de besmette collega’s zijn inmiddels getest en wachten thuis op de uitslag.

Van onderbezetting is op dit moment nog geen sprake, aldus een brandweerwoordvoerder. Zorgen zijn er wel. “Naast de collega’s die besmet zijn, missen we nu ook de mensen die thuisblijven in afwachting van hun testresultaat. De gewone griep komt ook langzaamaan op. Het is inmiddels een hele puzzel, maar tot nu toe lukt het ons om alle auto’s en kazernes bemenst te houden.”

Om verdere besmettingen te voorkomen zijn er geen ‘aflosbewegingen’ meer van en naar Teunis. Dat houdt in dat er geen personeel gewisseld wordt tussen kazernes. Op deze manier kan er ook niet geschoven worden bij tekorten door ziekte.

“We hebben natuurlijk al nagedacht over wat we moeten doen als veel mensen ziek worden,” aldus de woordvoerder. “Er ligt een continuïteitsplan om te zorgen dat we de kazernes zo lang mogelijk in de lucht kunnen houden. We maken ons wel zorgen: collega’s houden afstand op de kazernes, maar er zijn momenten dat ze dicht op elkaar moeten zitten. Dat is hun werk.”

Extra maatregelen

Sommige personeelsleden hebben aangegeven zich onveilig te voelen op het werk. “Een terechte zorg,” aldus de woordvoerder. “We volgen in overleg met de GGD een zorgprotocol, waarbij je gewoon naar je werk moet komen als iemand op een feestje waar jij ook was, besmet is. We kunnen niet anders – of we moeten kazernes dichtgooien.”

Dat protocol wordt nog steeds deels opgevolgd. Inmiddels zijn er intern wel extra maatregelen genomen en wordt ook het belang van het volgen van de maatregelen in de privésfeer benadrukt.