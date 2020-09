Coronatests kwijt bij GGD’s Purmerend en Amsterdam: ‘Onderzoek is in volle gang’

Zowel de GGD Zaanstreek-Waterland als de GGD Amsterdam zijn coronatests kwijtgeraakt. In Purmerend gaat het om 132 tests die zoek zijn, bevestigt de GGD.

De 22-jarige dochter van Carola van der Weijde (54) uit Amsterdam-Zuid voelde zich begin vorige week niet lekker. De alarmbellen gingen meteen af, omdat ze voor een oude dame zorgt. Na een paar dagen in quarantaine, besloot ze vorige week woensdagochtend een coronatest te doen in de Rai.

De uitslag liet echter lang op zich wachten en Van der Weijdes dochter besloot zaterdagochtend zelf de telefoon op te pakken. De GGD-medewerker die haar vervolgens te woord stond, vertelde dat de test zoek was geraakt.

132 tests kwijt

De dochter van Van der Weijde is niet de enige: in een teststraat in Purmerend zijn 132 coronatests zoek geraakt. In dat geval gaat het om tests die vorige week donderdagochtend zijn afgenomen. Hoe dat kon gebeuren, weet de woordvoerder van de GGD Zaanstreek-Waterland niet. “Het onderzoek is nog in volle gang.”

Ook de woordvoerder van de GGD Amsterdam heeft geen verklaring voor de zoekgeraakte coronatest, of op welke schaal dit vaker voorkomt. “Maar het is bekend dat in grote, logistieke operaties dit soort dingen kunnen gebeuren,” zegt hij. “En dat is heel vervelend.”

BSN-nummer

Saillant gegeven is dat met het afnemen van de coronatest ook privacygevoelige informatie gemoeid is. “We maken ons zorgen om het BSN-nummer,” zegt Van der Weijde. “Ligt dat nu op straat? Ik heb de GGD en het RIVM gebeld en gevraagd wat ik kon doen, maar het enige wat ik hoor is dat ik een klacht kan indienen, meer niet.”

De woordvoerder van de GGD Zaanstreek-Waterland stelt echter dat er geen reden is tot zorg, wat dat betreft. “Op de buisjes staat geen bsn-nummer, alleen de nummer van het buisje. Daar kan je niks uit afleiden.”

De GGD heeft de personen waarvan de tests in Purmerend zijn kwijtgeraakt zelf benaderd. Zondag en maandag zijn zij opnieuw getest: hun tests worden met voorrang in het laboratorium behandeld.