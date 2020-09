Coronatestlocaties volgeboekt, ook in Amsterdam

Volgens de GGD kunnen er niet meer testen worden afgenomen door een gebrek aan materiaal. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

86 van de 100 teststraten in Nederland zijn op dit moment overbelast, meldt de landelijke GGD, waaronder die in Amsterdam. Het was niet eerder zo druk bij de verschillen testraten.



Nog maar vier locaties hebben de komende 48 uur voldoende plek, aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Tien andere locaties zitten bijna volgeboekt voor de komende twee dagen. Op de overige negentig locaties is het voorlopig haast niet mogelijk om een afspraak te maken. Als een plek over 48 uur vrijkomt, is die heel snel gereserveerd. “De plekken worden sneller volgeboekt dan er nieuwe plekken bijkomen. Er is meer vraag dan aanbod.”

Het grootste probleem zit volgens een woordvoerder bij de laboratoria. “Het is geen kwade wil, maar er is te weinig capaciteit om te testen in de laboratoria. Dan heeft het ook geen zin om de testen af te nemen Ze stelt dat het probleem bij het ministerie van Volksgezondheid ligt. “Wij hebben het aantal testen landelijk verhoogd van 100.000 twee weken geleden naar 180.000 nu, maar te horen gekregen dat verder opschalen niet meer mag. De testcapaciteit in de teststraten zouden we nog wel kunnen ophogen, daar zit het probleem niet.”

Het ministerie is vooralsnog niet beschikbaar voor commentaar.

Prijzig

Ondertussen besluiten steeds meer meer scholen en zorginstellingen hun personeel te laten testen bij commerciële laboratoria, om zo toch snel een uitslag te hebben.

Hoewel prijzig, is het wel goedkoper dan het inhuren van vervangend personeel voor medewerkers die met klachten thuis wachten op een plekje bij de GGD. Minister de Jonge (Volksgezondheid) heeft de Kamer toegezegd te bekijken of beroepsgroepen zoals de zorg en onderwijs voorrang kunnen krijgen bij de GGD’s. Daarover zou ‘op korte termijn’ een besluit moeten worden genomen, aldus een woordvoerder.

Commerciële testen Geen tijd om te wachten op de uitslag van de GGD omdat je op vakantie gaat of bijvoorbeeld een huwelijk hebt? Of heb je überhaupt geen klachten? Dan kun je ook terecht bij een aantal commerciële partijen in en om Amsterdam. De meest bekende is de teststraat bij Schiphol, maar je kan ook een test boeken bij onder meer Coronalab en de Stadskliniek. Voor een bedrag rond de 150 euro kun je je meteen laten testen en krijg je de uitslag of dezelfde of de volgende dag. Het bedrijf Medicorps van biotech-ondernemer Albert Akkermans en bedrijfsarts Robert van de Boogaard biedt ook snelle coronatests aan. Binnen twee uur staat er een verpleegkundige aan de deur om een test af te nemen. In principe krijg je dezelfde dag nog de uitslag. De dienst wordt vooralsnog alleen aangeboden voor bedrijven.

Collega probeert al sinds 8 uur vanochtend afspraak te maken voor #coronatest. Telefoonlijn non-stop overbelast en dus niet beschikbaar. Website geeft alleen maar aan dat er geen testlocatie is, ongeacht welke postcode ze invoert. Zo gaat t lang duren voordat ze weer kan werken — Attie van Herwijnen (@Atje1975) 10 september 2020