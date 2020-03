‘Coronaspugers’ duiken ook in Amsterdam op

Beeld ANP

De verdachten zitten allebei vast en worden vrijdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter, die moet bepalen of ze in de cel moeten blijven. Justitie wil ze binnen twee weken op een snelrechtzitting brengen.

Eerst werd dinsdagmiddag rond half vier op het Zonneplein in Amsterdam-Noord een vrouw (30) aangehouden die volgens getuigen heel hard door de straat had gereden en daarna voor overlast zorgde door uit te stappen en te schreeuwen.

Agenten vroegen haar om haar identiteitsbewijs, maar ze weigerde dat te geven en begon hard in het gezicht van de agenten te hoesten.

Diezelfde avond zorgde een man van 46 voor overlast in een supermarkt aan de Celebesstraat in de Indische Buurt. Agenten vroegen hem de winkel te verlaten, maar dat weigerde hij. Vervolgens spuugde hij naar de agenten.

Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan incidenten die aan corona zijn gerelateerd en zal waar mogelijk zware (cel)straffen eisen tegen verdachten die gedurende de crisis misbruik maken van de spanning of de maatregelen omtrent het virus.

Meerdere ‘coronaspugers’ actief

In de afgelopen weken werd er op verschillende plekken in het land melding gemaakt van ‘coronaspugers’. Vrijdag is een 23-jarige man uit Noordwijkerhout veroordeeld tot tien weken cel omdat de man twee agenten in het gezicht had gespuugd en zei dat hij corona had. Een 49-jarige vrouw uit Utrecht is bestraft voor een soortgelijk incident. Zij kreeg een gevangenisstraf opgelegd na een agent te hebben bespuugd.

Ook in het zuiden van het land waren ‘coronaspugers’ actief. Een buschauffeur uit Maastricht werd onlangs bespuugd, zo meldt Omroep Brabant. Woensdagmiddag werd een 56-jarige man uit Tilburg vastgezet nadat hij een medewerker van een supermarkt in het gezicht spuugde. Eerder die week werd een agent in Breda bespuugd door een 51-jarige man. Ook hij is opgepakt.