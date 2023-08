Coronaschulden nekken restaurant Le Garage. ‘Elke maand een stapje achteruit, terwijl je vooruit wilt gaan’

Le Garage in 2019, na de renovatie door architect Cees Dam Beeld Eva Plevier

“Het klinkt cru, maar dan is het beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald,” zegt Erwin Walthaus van Le Garage. Het beroemde Amsterdamse restaurant heeft vorige week al de deuren gesloten.

“We hadden het door de zomer heen kunnen trekken,” zegt Walthaus, die deze week zelf het faillissement van de zaak aanvroeg. “De zomer is voor ons altijd al een rustige periode en in het najaar zijn er weer vier goede maanden. Dan denken we misschien weer: hallelujah. Maar In januari wordt het opnieuw rustig en dan gaat het weer slecht. Dat is niet meer te doen.”

Le Garage werd in 1990 opgezet door Joop Braakhekke, die naam had gemaakt met sterrenrestaurant De Kersentuin en levenspartner Wim Nijkamp. Het losjes op de Franse bistrocultuur leunende restaurant aan de Ruysdaelstraat, in een voormalige garage van het Hemaconcern, maakte snel naam als uitspanning voor bekende Nederlanders en jetset van over de grens.

Gastheer en sommelier

“We zijn 33 jaar lang een instituut geweest,” zegt Walthaus, die door de jaren ook gastheer en sommelier in het restaurant was. “Joop is in 2016 overleden, toen waren wij al partner en hebben we het restaurant doorgezet. Het ging daarna redelijk, maar er moest wel iets aan de zaak gebeuren.”

Nadat Le Garage in 2018 haar Bib Gourmand kwijtraakte, ging het roer om. “We hebben in 2019 fors geïnvesteerd in een nieuw interieur van Cees Dam en in een rebranding. Toen kwam corona.”

Het restaurant kreeg alle hulp, overheidssteun, belastinguitstel en hoefde anderhalf jaar geen huur te betalen. “Dat moeten we op een gegeven moment wel weer terugbetalen. En we stonden in het krijt bij de leveranciers.”

“We zijn zo lang bezig geweest de zaak weer op gang te krijgen. En dan is het nog telkens de vraag of we het wel gaan redden. De animo was er nog wel, zeker bij het personeel. Maar we merkten elke maand dat we een stapje achteruit zetten, terwijl je juist vooruit wilt gaan.”

De gasten bleven komen en geld uitgeven. “Maar dat kon beter. Eigenlijk moesten we opnieuw investeren, maar dat kan niet meer. We waren eigenlijk alleen maar bezig met geld verdienen om schulden af te betalen. Op een gegeven moment is ook het pand verkocht. De eigenaar zat ook al anderhalf jaar zonder huurinkomsten.”

Walthaus: “We hebben het vooraf goed proberen te regelen met het personeel en de leveranciers, zover als mogelijk was. “Maar het lukt niet om iedereen terug te betalen.”

Overname mislukt

Geruchten dat voordien al een doorstart was geregeld, kloppen volgens Walthaus niet. “Niet zover ik weet. We hebben wel geprobeerd het over te laten nemen, maar dat is niet gelukt. De animo om een bedrijf met zulke schulden over te nemen, was er niet.”

Of dat na het faillissement wel zal lukken, weet Walthaus, die als werkstudent bij het restaurant begon, niet. “We moeten nog met de curator praten. Ik durf niet te zeggen hoe het nu verder gaat. Ik zit hier al 33 jaar, dit gaat me niet in de koude kleren zitten. Ik heb alles meegemaakt, de mooie momenten en de dalen.”

Of hij bereid is mee te doen aan een doorstart of een rol te spelen bij een eventuele overname, weet Walthaus nog niet. “Ik ga nu eerst mijn wonden likken.”

Volgens de curator van Le Garage is het nog te vroeg om iets te zeggen over kansen op een overname of doorstart van het restaurant.