Coronaregels paasweekend: weer verbod pleziervaart en controles in parken

Ook tijdens het Paasweekend geldt een vaarverbod op de grachten. Beeld EPA

Komend paasweekend geldt opnieuw een vaarverbod voor de pleziervaart in de Amsterdamse grachtengordel. Vanaf vrijdag 10 april tot maandag 13 april is spelevaren niet toegestaan in de grachten en in het Wallengebied, sluizen en bruggen in de hele regio gaan alleen open voor de beroepsvaart. Varen op het open water van het IJ of de Amstel, vanaf de Torontobrug, is wel mogelijk.

Net als vorig weekend worden ook de stadsparken weer streng in de gaten gehouden, vanwege de te verwachten drukte in verband met het mooie weer. Zo zijn onder meer de zij-ingangen van het Vondelpark gesloten om de bezoekersstroom in de hand te kunnen houden.

Wielrenners krijgen ook te maken met beperkingen, groepjes van meer dan twee personen op de populaire route Ronde Hoep zijn verboden. Motorrijders zijn daar helemaal niet welkom. Burgemeester Halsema roept Amsterdammers op om alleen een frisse neus te halen in de eigen buurt, om drukke plekken te vermijden en om ten allen tijde anderhalve meter afstand te houden.