Coronaproof dineren in een reuzenrad

Chef-kok Joris Bijdendijk van het Rijksmuseum gaat gedurende drie maanden de diners verzorgen voor gasten in het grootste reuzenrad van Nederland. Vanaf 13 oktober komt het Smakenrad bij de RAI te staan, gasten kunnen in 27 verwarmde gondels coronaproof eten tot op een hoogte van 50 meter. “Het is het beste en meest orginele idee van het jaar, daarom doe ik mee,” vertelt de chef-kok.

Bedenker van het Smakenrad Bram Verleg vertelt telefonisch dat hij op het idee voor het reuzenrad is gekomen door samen met zijn vrouw oplossingen te zoeken voor restaurants in de coronacrisis. Uiteindelijk zijn ze door het idee om de gondels van het rad om te bouwen naar privérestaurants bij een reuzenrad terecht gekomen.

In de privérestaurants kun je dineren, lunchen en ontbijten. Een diner kost 42,50 per persoon met twee gangen en een verblijf van twee uur in het reuzenrad. Een ontbijt 7,50 voor een verblijf van een halfuur. Daarnaast komen er op gezette tijden nu nog onbekende top koks langs voor speciale culinaire avonden.

Volgens de bedenker is het Smakenrad vooral een platform voor lokale ondernemers. “We proberen samen te werken met lokale koks en restaurants zoals het RIJKS. Op deze manier helpen we de lokale restaurants en zorgen we voor omzet.”

Noodzakelijk

“Het mee doen aan initiatieven zoals het Smakenrad is noodzakelijk voor mijn restaurants,” vertelt chef-kok Joris Bijdendijk. “Als we dit soort dingen niet hadden gedaan, dan waren we echt in de problemen gekomen. Daarom biedt het Smakenrad zo een mooie uitkomst.”

De menukaart wisselt elke drie weken en zal bestaan uit verschillende gerechten uit zijn eigen restaurant Wils en het RIJKS. Onder andere kabeljauw met knoflookvelouté en het dessert Panna cotta met walnoten en gestoofde peren staan op het menu.