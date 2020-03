Coronapatiënt Sebastiaan: ‘Na 3 dagen koorts gaat het wat beter’

Een medewerker van de Amsterdamse GGD neemt met een wattenstaaf een slijmmoster af bij Sebastiaan. Beeld Privéfoto

Vrijdag 6 maart

Na een lange dag op de piste lopen Sebastiaan Koops en drie vrienden in het Oostenrijkse skidorp Ischgl café Kitzloch binnen. Een van hen haalt aan de bar een rondje bier. Na een half uurtje verstomt de muziek, gaan de lichten aan en worden alle gasten verzocht naar huis te gaan. Een verklaring wordt niet gegeven. De jongens, die net aan hun eerste biertje zitten, vinden het vreemd, maar gaan naar hun appartement. Ze hebben al een hele week in de benen zitten, en rijden de volgende dag naar huis.

Zaterdag 7 maart

Drie van de vier vrienden, onder wie Sebastiaan, rijden in dezelfde auto naar Amsterdam, om Sebastiaan af te zetten. Ze zitten meer dan tien uur met elkaar in de auto. Niemand voelt zich ziek, los van de gebruikelijke katterigheid na een week après-ski.

Zondag 8 maart

Sebastiaan voelt zich goed, maar op de site van het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid verschijnt een bericht dat in Ischgl mensen po­sitief zijn getest op het coronavirus, onder wie de Noorse barman van café Kitzloch. “De overdracht van het virus op de gasten in het café is zeer onwaarschijnlijk,” zegt een arts in het bericht. De reisgenoot van Sebastiaan die bier aan de bar had gehaald, begint te hoesten en krijgt koorts.

Maandag 9 maart

Sebastiaan is thuis in Noord, om voor de kinderen te zorgen, maar voelt zich niet fit. Het vermoeide, lusteloze gevoel dat lijkt op een kater duurt nu wel erg lang. In de loop van de middag voelt hij zich steeds zieker en begint te kuchen. Zijn reisgenoot ligt inmiddels op bed met hoge koorts.

Sebastiaan twijfelt of hij naar zijn werk moet gaan, hij is anesthesie­medewerker in UMC Amsterdam. Het RIVM en de Wereld Gezondheidsorganisatie hebben Ischgl en Tirol niet als risicogebied aangewezen en dat is de informatie waar het ziekenhuis op vertrouwt. Maar hij voelt zich steeds zieker worden. Of het nu corona is of niet, werken gaat de volgende dag sowieso niet lukken.

Dinsdag 10 maart

Sebastiaan heeft koorts, voelt zich beroerd en kwam vannacht nauwelijks de trap op omdat hij zo slap is. Via de huisarts wordt de GGD Amsterdam gealarmeerd, maar die laat dinsdag nog niet van zich horen. Ook zijn twee kinderen van één en drie beginnen te kwakkelen. De reisgenoot, die in Langedijk woont, heeft inmiddels bezoek gehad van de GGD Noord-Holland Noord. ’s Avonds wordt hij gebeld dat de testresultaten positief zijn, hij is besmet met het coronavirus. Voor Sebastiaan en zijn vrouw Hanneke is het duidelijk: de kans is zeer groot dat het virus hen ook heeft bereikt. Vanaf dat moment gaan zij vrijwillig in quarantaine.

Woensdag 11 maart

De GGD Noord-Holland Noord zoekt contact, na de besmetting van de reisgenoot zijn zij een contactonderzoek gestart. De medewerker vindt het gek dat de zieke Sebastiaan, na de melding aan de huisarts, niet direct is gebeld door de Amsterdamse GGD. Zij belooft contact te zoeken met haar collega’s in Amsterdam, om de ernst van de situatie uit te leggen. Pas als Hanneke in de loop van de dag nog een keer aandringt bij de huisarts dat er iets moet gebeuren, neemt de Am­sterdamse GGD contact op. Ze zeggen die avond langs te komen om een test af te nemen, maar doen dat niet.

Sebastiaan krijgt het advies zich terug te trekken in een afgezonderde kamer in de woning. Dat advies schuiven ze terzijde, want hij is al een etmaal ziek in de directe nabijheid van zijn vrouw en kinderen. Nu nog afzonderen zal geen effect meer hebben, schatten zij in. Zijn schoon­moeder brengt een tas boodschappen, die ze voor de deur achterlaat.

Donderdag 12 maart

In de ochtend verschijnen eindelijk twee medewerkers van de GGD Am­sterdam. Vlak voordat ze voor de deur staan, krijgt hij een belletje of hij wil opendoen en zich dan wil terugtrekken in de woonkamer, zodat de twee zich in de gang beschermende kleding kunnen hullen.

In gele wegwerpoverals, met een beschermende bril en handschoenen vragen ze Sebastiaan te gaan zitten en zijn hoofd achterover te buigen. Een flinke wattenstaaf van ongeveer 10 centimeter wordt diep in zijn neusgat gestoken. Het is belangrijk dat er wat slijm uit de luchtwegen wordt gehaald omdat het virus zich daar nestelt. Het is een naar gevoel: ‘alsof m’n hersenen worden gekieteld’, zegt hij. Een andere wattenstaaf gaat diep zijn keel in. Het duurt niet lang.

Vrijdag 13 maart

Zoals verwacht test Sebastiaan positief. Dat geldt ook voor de derde reisgenoot die mee terugreed. De GGD gaat ervan uit dat het hele gezin besmet is. Van de GGD moet hij binnen blijven en moeten ze alle contact met personen buiten het gezin vermijden. Hij valt onder de actieve monitoring van de dienst, en wordt dagelijks gebeld om zijn gezondheidssituatie door te geven, is de belofte. Pas als hij 24 uur geen klachten meer heeft, is hij genoeg hersteld.

De kinderen hebben soms een beetje verhoging, maar het verplicht binnenblijven is vooralsnog een grotere opgave. Hanneke heeft inmiddels flinke last van haar keel, maar nog geen koorts. Sebastiaan voelt zich na drie dagen koorts inmiddels weer wat beter. “Om mij heen zie ik veel angst, en schrikreacties omdat ik dit kreeg. Het is een hoop gedoe, maar het ziek zijn is voor mij niet erger dan een reguliere griep. Het is vervelend, maar voor een gezond gezin zoals wij is het niet nodig om bang te zijn voor corona.”

Sebastiaan Koops is de jongere broer van Paroolverslaggever Ruben Koops.