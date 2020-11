Coronapatiënt dankzij huisarts vervroegd uit ziekenhuis: ‘Thuis is het toch beter’

Amsterdamse huisartsen staan herstellende coronapatiënten bij die daardoor sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen. Zo kon Frank Schaap al na drie nachten naar huis. ‘Het was goed in het ziekenhuis, maar thuis is het toch beter.’

Opgetogen dat hij weer naar huis kon, dat was het gevoel dat overheerste. Frank Schaap (62) was blij dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen toen hij door corona achteruit kachelde, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar toen de longarts hem zei dat hij als herstellend patiënt na drie nachten in aanmerking kwam om eerder weer te worden ontslagen, reageerde hij enthousiast. “Mijn huis is een natuurlijkere omgeving, ik voel me hier gewoon veel prettiger.”

Schaap is een van de naar schatting vijftig herstellende Amsterdamse coronapatiënten die vervroegd naar huis mochten. Doordat hun toestand en hun thuissituatie dat toelaten, maar vooral doordat de huisartsen in de stad hebben aangegeven deze groep te kunnen bijstaan. Het project is een initiatief van de Amsterdamse huisartsen en tot stand gekomen in samenwerking met de ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en verzekeraar Zilveren Kruis.

Contact via beeldbellen

Huisarts Aart Medema zit tegenover Schaap op de vierde etage van diens woning met uitzicht op het Oostelijk Havengebied. Ze hebben allebei hun mondkapje op. Medema is ook blij dat Schaap het ziekenhuis mocht verlaten. “Het ging al beter met Frank. En bovendien: hij woont hier met zijn partner Ineke. Ze hebben de situatie hier thuis goed onder controle.”

Overdreven veel extra werk was het niet voor Medema, vertelt hij. “Het is niet zo dat ik hier iedere dag langsging. We hadden contact met elkaar via beeldbellen, ik hield de vinger aan de pols. Anderhalve week heeft het geduurd, alles bij elkaar. Nu is Frank alweer zover hersteld dat hij geen extra bijstand van mij meer nodig heeft. Als er iets is, kan hij met mij contact opnemen uiteraard.”

Schaap voelde zich er prettig bij, zegt hij. “In het ziekenhuis werd ik niet vrolijker, hoe veilig het de eerste dagen ook voelde. Je wordt geacht in bed te blijven liggen, hooguit loop je heen en weer naar de wc. Met mijn buurman daar ging het niet goed, die moest naar de intensive care. Het personeel roept vanuit de deuropening wat ik zou willen eten. Het was goed, maar thuis is het toch beter.”

Extra visites

Eerst voelde het nog wat onzeker, zegt hij. “Maar ik moet vooral rustig aandoen. Ik meet iedere dag de hoeveelheid zuurstof in mijn bloed en de waardes geef ik dan door aan Aart. Inmiddels ben ik koortsvrij en ik ben niet meer aan de zuurstof. De eerste keer dat ik buiten kwam, aan de arm van Ineke, had ik wel last van slappe benen. Maar het ging allemaal goed.”

Medema hoefde ook niet lang na te denken toen hem het verzoek bereikte of hij bijstand wilde verlenen zodat Schaap eerder naar huis kon. “Ik stond er positief tegenover, maar het moest wel passen natuurlijk. Kwam mijn zorg voor andere patiënten niet in de knel? Als je continu extra visites moet lopen, kost dat heel veel tijd: vijf visites van drie kwartier, dat lukt gewoon niet. Maar Frank is de enige in mijn praktijk. Ik heb overlegd met de drie andere huisartsen in mijn praktijk. Desnoods konden zij werk overnemen, maar dat was in dit geval niet nodig, gelukkig.”

Overbezet personeel

De reden om mee te doen met de Amsterdamse aanpak is tweeledig, vertelt Medema. “Je wil de ziekenhuiszorg ontlasten. We kunnen als huisartsen per week vijftig herstellende coronapatiënten bijstaan. Stel dat die ieder drie tot vijf dagen eerder naar huis kunnen, dan bespaar je het overbezette personeel in de ziekenhuizen enorm veel werk. Bovendien kan daardoor weer meer ruimte worden gemaakt voor ziekere coronapatiënten en om de reguliere zorg weer op te schalen.”

Maar ook het welzijn van de patiënten is een overweging voor Medema. “Er wordt nog onderzoek gedaan of mensen misschien wel sneller herstellen in hun thuissituatie. Maar in dit geval kan ik zeggen dat mijn indruk is dat Frank zich prima voelt bij deze aanpak.”