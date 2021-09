‘Coronakorting’ voor huurders Amsterdams vastgoed tot eind 2021

Het Blauwe Theehuis in het Vondelpark. Beeld Jakob van Vliet

“Het gaat beter met onze stad, maar in enkele sectoren is het herstel nog heel broos. Onder andere in de culturele sector ondervinden Amsterdammers nog dagelijks de gevolgen van de coronamaatregelen. Nu de ondersteuning vanuit het Rijk stopt per 1 oktober, willen wij onze huurders langer de tijd geven om de weg te vinden naar herstel uit deze crisis,” laat vastgoedwethouder Touria Meliani weten.

De korting is voor huurders die hun pand tijdens de crisis niet of nauwelijks hebben kunnen gebruiken. Zij kunnen ook uitstel van betaling krijgen en de gemeente begint geen incassotraject. Daarnaast is er een rentevrije betalingsregeling van zes jaar voor het afbetalen van corona-gerelateerde huurschulden en kan een deel van de huur worden kwijtgescholden bij een dreigend faillissement.

Vorig jaar ontstond er ophef toen bleek dat het college aanvankelijk niet bereid was om huur kwijt te schelden, maar slechts op te schorten. Er kwam alsnog een hulpregeling, maar die bleek zo streng dat in 2020 geen enkele gemeentehuurder korting ontving. Daarop kondigden brancheorganisaties voor winkels en horeca aan juridische stappen te overwegen. Maar Amsterdam kwam tot inkeer.

Horecaondernemers waren destijds alsnog blij dat de gemeente een groot deel van de huur kwijtschold. “Fucking tof dat ze dit doen,” zei Riad Farhat, van horecagroep De Drie Wijzen uit Oost (3WO) die onder meer het Blauwe Theehuis in het Vondelpark van de gemeente huurt. “Ik kan weer trots zijn op mijn stad. De gemeente kon ook niet achterblijven. Vrijwel iedereen van wie wij huren, had dit al gedaan.”

In totaal hebben tot 30 augustus 2021 73 huurders een betalingsregeling aangevraagd voor 110 huurcontracten. Uitstel van betaling is door 121 huurders voor 189 huurcontracten aangevraagd. De totale huurachterstand bedraagt op 30 augustus 2021 20,7 miljoen euro. In juni 2021 was dit 16 miljoen. Hiervan is ruim 18,2 miljoen euro opgebouwd in de coronaperiode (van april 2020 tot 30 augustus 2021).