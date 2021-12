Coronaklap voor toerisme kwam het hardst aan in Amsterdam

Toeristen vermaken zich met een straatartiest op de Dam. Door coronarestricties moeten attracties en horeca om 17.00 uur de deuren sluiten. Beeld ANP

Door corona is de sector tien jaar terug in de tijd geworpen, meldt het CBS. Januari en februari verliepen in 2020 nog normaal, maar op de coronapieken in april, mei, november en december kwamen er 90 procent minder toeristen naar ons land. In april, tijdens de eerste lockdown, was dat zelfs 97 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In Noord-Holland slonk het aantal buitenlandse toeristen dat de provincie bezocht in 2020 met 70 procent. Dat is iets slechter dan het landelijk gemiddelde. Hotels in de regio Amsterdam werden landelijk gezien het hardst getroffen: in 2020 ontvingen zij gezamenlijk 3 miljoen gasten, 6,2 miljoen minder dan in 2019.

Amsterdam bleef – relatief gezien – wel de toeristische trekpleister van Nederland. Van de 7,3 miljoen buitenlandse gasten verbleven er 2,1 miljoen in Amsterdam. Daarmee is de hoofdstad de plaats die het meest werd bezocht. Wel daalde het aandeel buitenlandse toeristen in de stad met 9 procent.

Binnenlands toerisme

Het gemis aan buitenlandse toeristen werd in 2020 ook niet gecompenseerd met binnenlandse vakanties. Dat aantal nam over het hele jaar gezien met 6 procent af; alleen in het derde kwartaal lag het aantal binnenlandse vakanties met 7,5 miljoen flink hoger dan de 6 miljoen een jaar eerder. Vooral in het voorjaar bleven Nederlandse vakantiehuisjes zo goed als leeg. Daar komt bij dat binnenlandse toeristen minder uitgeven dan buitenlandse toeristen.

Ongekend

Dát het toerisme terugvalt is al zeldzaam, maar de mate waarmee dat in 2020 gebeurde is ongekend. Alleen in 2001 (aanslagen in VS), 2003 (Irak-oorlog en Sars) en 2008 en 2009 (financiële crisis) daalde deze eeuw het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland bezocht ten opzichte van het jaar ervoor.

Mondiaal gezien valt de krimp van 64 procent in Nederland nog enigszins mee. In België (72 procent) en Duitsland (69 procent) slonk het aantal bezoeken van buitenlandse toeristen nog harder. Wereldwijd gezien was de gemiddelde daling 73 procent; in de EU was er een min van 68 procent.