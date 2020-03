Coronahamsteren: ‘Ik heb de helft alweer opgegeten’

De ‘Toilet Paper Shortage’ van 1973

De Dikke van Dale definieert hamsteren als: ‘een voorraad aanleggen bij dreigende (voedsel)schaarste’. In West-Europa en Amerika is de laatste decennia (na het einde van de Tweede Wereldoorlog) bijna nooit meer sprake van schaarste, op een paar uitzonderingen na.

Zo was de VS eind 1973 kortstondig in de ban van het ‘toiletpapiertekort’. Verschillende media berichtten in november van dat jaar over een tekort aan wc-papier in Japan. Toen ook een Republikeinse politicus ter ore was gekomen dat de Amerikaanse overheid de aankoop van een bulk toiletpapier was misgelopen, ging het balletje rollen. Sommige mensen begonnen enorme hoeveelheden in te slaan, wat natuurlijk andere mensen aanzette hetzelfde te doen.

Toen talkshowpresentator Johnny Carson in december tijdens zijn tv-show grapte dat hij had gehoord dat het toiletpapier opraakte, was de chaos compleet. Terwijl instanties probeerden mensen te kalmeren, raakten de winkelschappen steeds leger. Mensen kochten tientallen rollen extra per keer en op sommige plekken gingen de prijzen voor toiletpapier zelfs omhoog. De hysterische paar weken ging de geschiedenis in als de ‘Toilet Paper Shortage’ van 1973.