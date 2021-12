Coronademonstratie verboden omdat organisatie ‘weigert’ mee te werken

Beeld ANP

Ook zou de organisatie hebben ‘aangekondigd de confrontatie op te willen zoeken en de regels te gaan overtreden’, aldus de gemeente in een persbericht. De politie heeft ‘sterke aanwijzingen dat personen en groepen die uit zijn op ongeregeldheden en bereid zijn om geweld te gebruiken, zich onder de demonstranten willen mengen’.

De driehoek zegt bereid te zijn geweest om de demonstratie te faciliteren op enkele voorwaarden, zoals een maximaal aantal demonstranten en een beperkte duur en vorm. Maximaal 3500 mensen zouden daardoor welkom zijn bij de demonstratie. De organisatie had eerder al aangegeven op 25.000 demonstranten te rekenen en door de stad te willen lopen. ‘In het belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van wanordelijkheden’ ziet de driehoek dan ook geen andere keuze dan de demonstratie te verbieden.

Uitzonderlijke situatie

Burgemeester Halsema spreekt over een uitzonderlijke situatie door de snelle opmars van de omikronvariant en de lockdown. “Amsterdammers blijven zoveel mogelijk thuis, ondernemers hebben hun zaken moeten sluiten, theaters en bioscopen zijn dicht. De vrijheid van demonstratie is een groot goed in Amsterdam en we hebben ons dan ook tot het uiterste ingespannen om de organisatie tegemoet te komen. Er dreigt echter een onverantwoorde situatie te ontstaan. De driehoek heeft er geen vertrouwen in dat de organisatie de demonstratie in goede banen gaat leiden en we hebben geen andere keuze dan de demonstratie te verbieden.”

Michel Reijinga (52) van Nederland in Verzet is een van de organisatoren van het protest aankomende zondag. “Het is wederom schandalig dat de demonstratie opnieuw niet door mag gaan. Wij kunnen niet demonstreren en Black Lives Matter en de klimaatbeweging mochten dat wel.” Dit bewijst maar weer eens dat er selectief wordt gekozen, stelt Reijinga. “Wij zijn de dupe van een conflict tussen de gemeente en de ME.”

De organisator stelt dat hij alle medewerking heeft verleend om de demonstratie ordentelijk te kunnen laten verlopen. “Wij zijn tegen elke vorm van geweld. Het is complete lariekoek dat we hebben geweigerd om de demonstratie ordentelijk te laten verlopen.”

Los van staking ME

Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema staat de beslissing los van de aangekondigde werkonderbreking van de Mobiele Eenheid (ME). “Dit heeft er echt te maken met dat we geen vertrouwen hebben in de organisatie. Het staat los van de werkonderbreking,” aldus de woordvoerder.

De politiebond kondigde dinsdagavond aan dat de ME zondag tijdens de demonstratie het werk zou neerleggen vanwege de hoge werkdruk bij de politie. Politievakbondvoorzitter Gerrit van de Kamp: “Wij hebben de actie aangezegd tijdens de demonstratie, nu deze er niet is, ontstaat er een nieuwe situatie. We moeten overleggen of we de staking van de ME wel door laten gaan. Dit besluit nemen we donderdagmiddag.”

De gemeente roept demonstranten op om zondag niet naar de stad te komen en thuis te blijven. Mochten er zich toch demonstranten in de stad begeven, dan zal er ingegrepen worden.