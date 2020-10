Coronacrisis of niet: huizenprijzen in Amsterdam blijven stijgen

Doordat we vaker thuiswerken zijn vooral ruimere woningen in Nieuw-West, Noord en Zuidoost, liefst met tuin, in trek. Beeld ANP

De cijfers over de Amsterdamse huizenmarkt, die donderdag naar buiten komen, zijn ‘hartstikke goed’, zegt Jerry Wijnen, voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam. “De huizenmarkt is niet geraakt door corona, hoe vreemd dat ook zal klinken voor economen.”

De Amsterdamse huizen die in het afgelopen kwartaal zijn verkocht, leverden gemiddeld 5790 euro per vierkante meter op, 6 procent meer dan een jaar eerder. Vergeleken met een kwartaal eerder is sprake van een zeer lichte daling, maar dat zegt niets, omdat de zomervakantie het derde kwartaal altijd negatief beïnvloedt. De gemiddelde prijs van de verkochte huizen kwam uit op 481.500 euro, dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. In heel Nederland steeg de vierkante meterprijs van verkochte huizen in één jaar bijna 10 procent, tot 2892 euro – ongeveer de helft van de prijs in Amsterdam.

Bezichtigingen gaan door

De economen van ABN Amro zijn inderdaad verrast door deze ontwikkelingen. Ze hebben hun voorspelling voor de huizenmarkt onlangs aangepast, in positieve zin. Tijdens de eerste lockdown voorspelden de economen nog dat de prijzen in 2020 zouden dalen, maar de afkoeling verloopt minder snel dan gedacht. ABN Amro verwacht nu dat pas in 2021 sprake zal zijn van ‘stabilisatie’, waarbij het de vraag is of prijzen zullen dalen. “We hadden het erger verwacht,” zegt Philip Bokeloh, econoom woningmarkt bij ABN Amro. “In april dachten wij nog dat het aantal woningverkopen zou dalen door de lockdown, maar in de praktijk gingen bezichtigingen gewoon door. En de werkloosheid is minder snel gestegen door de overheidshulp.”

In 2008, toen de bankencrisis in volle hevigheid woedde, daalden de huizenprijzen wel. “In die tijd stond het gehele financiële systeem op instorten,” aldus Peter Boelhouwer, hoogleraar huizenmarkt aan de TU Delft. Ook de schuldencrisis van 2013 had gevolgen voor de huizenmarkt. “De overheid voerde destijds heel slecht beleid, door flink te bezuinigingen,” aldus Boelhouwer. “Ook kregen huizenkopers minder mogelijkheden om een hypotheek te sluiten.”

Kopen is voordeliger

Boelhouwer meet al jaren het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de woningmarkt. Op dit moment is dat stabiel: net zoveel mensen hebben wel als geen vertrouwen. Tijdens de kredietcrisis waren de pessimisten ruim in de meerderheid. Ook de lage hypotheekrente speelt een grote rol. Hierdoor is het, zeker in Amsterdam, vaak voordeliger om te kopen dan te huren, de maandlasten zijn dan lager. Daarnaast drijft het woningtekort de prijzen op. “In 2008 lag de nieuwbouw op 80.000 woningen per jaar. Nu nog maar op 71.000,” aldus Boelhouwer.

Dat de huizenprijzen stijgen is slecht nieuws voor starters, die eindelijk kans dachten te maken op een betaalbare woning. Voor de economie is dit echter goed nieuws. Dalende huizenprijzen leiden tot minder vertrouwen in de economie en dan gaan consumenten minder uitgeven. “Op dit moment zitten we niet in zo’n negatieve spiraal,” aldus Boelhouwer.

De stad uit

Wijnen, van Makelaarsvereniging Amsterdam, ziet wel dat corona effect heeft op de voorkeuren van huizenkopers. Doordat we vaker thuiswerken zijn vooral ruimere woningen in Nieuw-West, Noord en Zuidoost, liefst met tuin, in trek. Ook merken makelaars dat veel Amsterdammers elders in het land huizen kopen, maar dat heeft nog geen dempend effect op de prijzen in de stad.

De huren in Amsterdam staan wel onder druk, meldt Pararius, het platform voor huurwoningen in de vrije sector. Volgens Pararius zijn de huren in Amsterdam 6 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Hiermee schetst Pararius een ander beeld dan het CBS, dat vooralsnog uitkomt op huurstijgingen.