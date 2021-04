Coronacrisis of niet, deze nieuwe Amsterdamse hotels gaan open

Ook in het hart van de coronacrisis komen er in Amsterdam nog steeds megahotels met honderden kamers bij. ‘Het zal nog jaren duren voor we weer op de bezettingsgraden van voor 2020 zitten.’

Er zijn 328 kamers, vooral voor de zakenreiziger. Een skybar waar 120 mensen tegelijkertijd kunnen ontbijten, dineren en feesten. In Amsterdam-Zuid is Innside, de eerste Nederlandse vestiging van Spanjes grootste hotelketen, geopend.

Maar er zijn geen 120 mensen. Laat staan genoeg gasten om de negentien verdiepingen met kamers te vullen die de afgelopen drie jaar in de voormalige kantoortoren aan de Zuidas zijn gebouwd. Tijdens het openingsweekend telt Melia Innside vijftig gasten. “Het is dubbel om zo open te gaan,” zegt directeur Sjoerd Sybesma, nadat hij de eerste twee gasten – overburen die verderop aan de Zuidas wonen – heeft verwelkomd. “Hier druppelen mensen niet eens binnen, ze kruipen binnen. Dat doet pijn.”

Opschalen

“We wilden in december al openen, maar toen kwam de lockdown. Ik dacht dat die in april wel voorbij zou zijn. Niet dus.” Langer wachten was geen optie voor Sybesma’s hotel. “We schalen nu stap voor stap op. Alle kamers zijn klaar, in een klein deel zijn de bedden opgemaakt. Ik heb zeventien mensen werken; er is plek voor zeventig. En housekeeping doen we nog zelf.”

Alsof het is afgesproken, lopen dezelfde dag de eerste gasten over de rode loper nieuwbouw­hotel Inntel Landmark binnen. Voor de 306 kamers op Oostenburg, randje Centrum, geen voorzichtige start. “Vandaag hebben we 590 gasten, dit weekend zitten we vol,” zegt hotel­directeur Rob Clerc. Het zijn vrijwel allen Nederlanders met een openingsarrangement. “We hebben kamers met eigen spa en sauna, wat met covid een voordeel is boven gezamenlijke faciliteiten.”

Dat betekent ook een volledig personeels­bestand. “Het is bijzonder dat we personeel moeten aannemen, zeker in deze tijd. We hebben veel hulp gehad van collega-hotels met personeel dat daar niet nodig was.”

Vingers gekruist

Voor het Nederlandse Inntel stond april altijd al in de agenda als openingsmaand. “Ik hoopte dat we dan door de crisis heen zouden zijn. De werkelijkheid heeft ons ingehaald. Daar moeten we mee dealen. Tijdens elke persconferentie van de premier houden we onze vingers gekruist.”

Niet alleen nieuwe hotels openen hun deuren terwijl de pandemie voortwoekert. Zo herstart de Amsterdamse Edenhotelgroep zijn vlaggenschip tussen Amstel en Rembrandtplein. De 381 kamers van Eden Hotel Amsterdam zijn stuk voor stuk opgeknapt, de lobby gerenoveerd, in de kelder zijn een muziekclub en studio gekomen en het restaurant is vernieuwd en uitbesteed aan Slagerij de Beurs.

Tegelijkertijd opent Eden zijn nieuwste aanwinst na een verbouwing: Hotel Jan Luyken, in de gelijknamige straat. Hier verdwénen bedden. Bij een grondige verbouwing is het aantal kamers gehalveerd tot 31.

De skybar op fe twintigste verdieping van Hotel Innside by Melia aan de Zuidas Beeld Melia

“We hoopten dat we per 1 april weer hordes bezoekers zouden zien lopen,” zegt topman Léon Dijkstra van Eden. “Maar dat valt tegen.” Toch heeft hij de openingen doorgezet. “De verbouwingen waren klaar, we hadden al mensen doorgeschoven naar het nieuwe hotel. Dan kan je nu ook aan de slag. Ook intern is het een fijne boodschap dat we weer open zijn.”

Maar opgetogen? Nee. “Het is een hele nare tijd om twee hotels te openen. Er wordt wel geboekt, maar minimaal. We kunnen er niet van leven.” De Eden Groep heeft 6 hotels in Amsterdam en 7 elders in het land – die laatste draaien beter. “In Amsterdam loopt het mondjesmaat doordat er zo’n groot aanbod is. Het helpt niet mee dat er nog steeds hotels bijkomen.”

Verloren jaar

“Er wordt richting kerst wel geboekt, met het voorbehoud dat gasten kosteloos kunnen annuleren. Dat risico wordt nauwelijks afgedekt. Steunregelingen als NOW en TVL zijn prachtig, maar vanuit werkgelegenheid en continuïteit is verdere steun cruciaal.”

Dit jaar is verloren, zeggen de hoteliers. “Mogelijk leeft het toerisme rond juli en augustus wat op,” zegt Sybesma van Melia Innside. “Wij zijn een zakenhotel en zien bij zakelijke boekingen pas heel voorzichtig een opleving in het vierde kwartaal, maar lang niet in de mate die we nodig hebben.”

“Het zal nog jaren duren voor we weer op bezettingsgraden van 85, 90 procent zitten, zoals voor 2020. Maar die tijd zal terugkomen. Amsterdam, Rome en Parijs veranderen door corona echt niet permanent in de Veluwe.”

Nee, tenzij Nog meer hotels? Jazeker. Nieuwkomers Melia en Inntel vallen niet onder de ‘hotelstop’ die het gemeentebestuur in 2017 heeft afgekondigd in de hoop de drukte in de stad te dempen. Waar in grote delen van Amsterdam sindsdien geen hotel­vergunningen meer worden verstrekt, gelden onder meer de Zuidas en de Oostelijke binnenstad als ‘nee, tenzij’-gebieden. Hotels die kunnen aantonen in een behoefte te voorzien (zoals ruimte voor zakenreizigers aan de Zuidas) of een bijzondere uitstraling te hebben, worden daar gewoon toegestaan. Dat geldt ook voor Bullewijk, IJburg en het toekomstige Haven-Stad, net voor de ring West, Bullewijk, IJburg en grote delen van Noord. Zo openen volgend jaar in Noord congresgigant Maritim (579 kamers) en het 300 kamers tellende duohotel Mercure/Tribe en wordt op Sloterdijk gebouwd aan een hotelcomplex met circa 600 kamers voor drie dochters van Marriott. In delen van de stad waar de hotelstop wel geldt, konden na 2017 nog zeker 30 projecten doorgaan doordat ze voordien al waren goedgekeurd. Die zijn inmiddels bijna opgeleverd, op onder meer het überluxe Rosewood aan de Prinsengracht en Pillows (Mauritskade) na.