Coronablues voorbij: bouw middeldure huurwoningen trekt aan

Zo moet het gebied Amstel III in Zuidoost eruit gaan zien.

Projectontwikkelaars hebben de coronablues van zich afgeschud en verdringen zich weer om in Amsterdam te mogen bouwen. Dat schrijft wethouder Laurens Ivens (Wonen) in een brief aan de gemeenteraad. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 1694 woningen in aanbouw genomen, waarvan 728 in de middencategorie met een huur van 700 tot 1000 euro per maand. Het gaat om diverse projecten in Zuidoost, zoals Nieuw Develstein, de Arenapoort, aan de Hoogoorddreef en in Amstel III. In Noord komt er een gebouw bij in het stationsgebied, bij de laatste halte van de Noord/Zuidlijn en in West gaat het om een project in de Kolenkitbuurt.

Ook voor de rest van het jaar zijn de verwachtingen hoopvol. ‘De gemeente faciliteert 36 projecten die in de planning staan bij de ontwikkelende partijen met 3064 middeldure huurwoningen,’ schrijft Ivens. Niet alle woningen in de planning worden dit jaar nog in aanbouw genomen, doorgaans is dat zo’n 60 procent en schuift de rest door naar volgend jaar.

Ivens staat al langer onder druk om vaart te maken met de bouw van specifiek deze categorie huurwoningen, vooral toen de cijfers vorig jaar tegenvielen. In coronajaar 2020 werden 5932 woningen in aanbouw genomen, terwijl er 7500 waren beloofd. Vooral het schamele aantal middenhuurwoningen vorig jaar, 575, zorgde voor reuring in de raad.

Ivens vroeg de raad om geduld, en dat lijkt nu beloond te worden. In de eerste vier maanden van 2021 zijn vijf projecten in aanbouw genomen met in totaal 728 middeldure huurwoningen. Het gaat om drie projecten in Zuidoost, een in Noord en een in West. Volgens Ivens is er enorm veel belangstelling om in Zuidoost te bouwen, ruim de helft van de nieuwbouw in het eerste kwartaal wordt in dit stadsdeel gerealiseerd.

Geen capaciteit

Eerder dit jaar werd duidelijk dat ontwikkelaars zo graag willen bouwen in Amsterdam dat de gemeente te weinig capaciteit heeft om alle aanvragen te begeleiden. Negen projectontwikkelaars die graag op bedrijventerrein Amstel III aan de slag wilden met woningbouw, kregen te horen dat hun aanvraag pas in 2022 in behandeling wordt genomen. Er is niet genoeg ambtelijke capaciteit om het allemaal tegelijk te doen, bovendien zou de bouwlogistiek van zoveel projecten te veel druk op het gebied leggen.

De Amsterdamse coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP beloofden om tussen 2018 en 2025 jaarlijks 7500 nieuwe woningen te bouwen, waarvan gemiddeld 2500 sociale huurwoningen door corporaties en gemiddeld 1670 middeldure huurwoningen.

Het middensegment is een relatief nieuw fenomeen in het Amsterdamse woningaanbod. Het sociale segment is vanwege de inkomenseisen ontoegankelijk voor veel huishoudens uit de middenklasse, terwijl de prijzen in de vrije sector voor deze groep te hoog zijn. Momenteel wordt in Amsterdam de vuistregel gehanteerd dat van elk nieuwbouwproject op gemeentegrond 40 procent sociaal moet zijn, 40 procent middenhuur en 20 procent huur of koop in de vrije sector.