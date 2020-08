Corona-uitbraak bij stripclub La Vie en Proost op Wallen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt de geconstateerde besmettingen. De zaak in Centrum is voorlopig gesloten en de eigenaar werkt mee aan het GGD-onderzoek.

Tegen de Telegraaf zegt eigenaar Giel Zwaan dat hij zich heeft gemeld bij de gemeente, nadat een bezoeker kenbaar maakte dat hij positief op het coronavirus was getest. “Wij hebben daarna direct zelf de zaak op slot gedaan en mensen opgeroepen om zich te laten testen.” Daaruit volgde dat 10 van de 40 werknemers besmet zijn geraakt met corona. “Dat hadden wij niet verwacht, want we nemen de maatregelen netjes in acht. De mensen hebben gelukkig geen tot milde klachten.”

De afgelopen periode heeft de stripclub zo’n driehonderd bezoekers ontvangen. Volgens de eigenaar zijn van al deze mensen de namen en telefoonnummers genoteerd en heeft de GGD al deze informatie tot zijn beschikking.