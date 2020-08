Corona schopt groei Amsterdam in de war

Amsterdam is haar aantrekkingskracht kwijt. Sinds de uitbraak van corona neemt het aantal inwoners af. Dat heeft grote gevolgen voor de stad.

De groei van Amsterdam was de afgelopen jaren een zekerheid: sinds 2008 kwamen er per jaar zo’n tienduizend inwoners bij. Zo rond 2035 zou de stad dan één miljoen inwoners tellen en zich metropool mogen noemen. Maar corona heeft alles in de war geschopt.

De bevolkingsgroei neemt niet meer toe, in tegendeel. Sinds de uitbraak van corona in maart nam het inwonertal, tot juli, met bijna vierduizend af, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In maart, april en mei gingen er ruim duizend inwoners per maand af, in juni nog eens 600.

Aantrekkelijkheid

In heel Nederland was alleen in april sprake van een afname. Daarna dikte het bevolkingsaantal al weer aan. Amsterdam is hiermee ineens een krimpgemeente in plaats van een triomferende stad.

Amsterdam is kwetsbaar in coronatijd, concludeert Jeroen Slot van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente. Zo is Amsterdam, met Rotterdam, deze zomer de belangrijkste coronabrandhaard in het land. En het is weer druk op straat, in de parken en aan het water, waarmee de stad onaantrekkelijk is voor mensen die zich aan de anderhalve meter afstand willen houden.”De aantrekkelijkheid van Amsterdam staat onder druk,” aldus Slot.

Het afnemen van het bevolkingsaantal komt vooral doordat de immigratie uit het buitenland stilligt. Internationals vinden hier geen werk meer. Bedrijven als Booking, die veel expats aannemen, ontslaan juist mensen. De stroom internationale studenten lijkt ook af te nemen.

Juist expats en buitenlandse studenten waren de afgelopen jaren de belangrijkste motor achter de bevolkingsgroei.

Tegelijkertijd gaat de uittocht van grote groepen Amsterdammers onverminderd door. In de eerste zes maanden van dit jaar vertrokken alweer meer Amsterdammers naar een plek elders in het land dan in 2019. Vooral gezinnen verhuizen. Ze willen groter wonen of vinden Amsterdam te duur dan wel te druk.

Het aantal Amsterdammers dat vertrekt, is al een tijd groter dan het aantal Nederlanders dat deze kant opkomt.

Economische gevolgen

De bevolkingskrimp heeft gevolgen voor de stad, zegt Rico Luman, econoom bij ING. “Dit is geen goed nieuws voor de economie. Bevolkingsgroei is een van de drijvende krachten achter economische groei. Hoe meer Amsterdammers, hoe groter de consumptie in de winkels en horeca.”

De Amsterdamse economie, die het al zo zwaar heeft, krijgt hierdoor een extra dreun.

Aan de andere kant: misschien maken starters of jongeren meer kans op een huis, doordat de concurrentie van expats afneemt. De eerste signalen van verkoeling zijn al zichtbaar: de huren dalen, de prijsstijgingen van koopwoningen vlakken af, al zal het wel even duren voordat Amsterdam betaalbaar is.

De vraag is natuurlijk of de jaren van groei definitief voorbij zijn. De doorbraak van thuiswerken zorgt ervoor dat mensen niet meer dicht bij hun werk hoeven te wonen en dat is een argument minder om naar Amsterdam te komen. En de virusangst zal elke drukke stad, waar ook ter wereld, kwetsbaar maken.

De jaren tachtig hebben geleerd dat bevolkingskrimp, verloedering, leegstand en economische neergang in Amsterdam hand in hand kunnen gaan, maar zo’n scenario is nog ver weg, zegt Willem Boterman, stadsgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam. De stad zal jongeren en talenten blijven trekken. ”De fundamentele basis onder de groei van de stad staat nog altijd overeind. De triomf van de stad krijgt een flinke knauw, maar is nog niet voorbij.”