Corona raakt de Bijlmer het eerst, het hardst en het langst

Kapper Taiwo Feyisipo knipt voor een lage prijs het haar van de buurtbewoners in de K-buurt. Beeld Eva Plevier

In een kleine ruimte op de begane grond van flatgebouw Klieverink knipt Taiwo Feyisipo net een jongeman in een T-shirt met Stop de Lockdown. Glad opscheren, vijf euro, dat kost elke knipbeurt in Parlement Hairsalon.

Zo druk als voor corona is het nog niet. “No, no, no,” zegt Feyisipo. “De mensen hebben geen geld, ze zijn hun baan kwijt. En normaal willen ze er goed uitzien voor een feest, maar die zijn er niet. Dus dan heb je een mooi kapsel. En dan?”

Sinds kort is Parlement Hairsalon ook de thuisbasis van COSH, Corona Ondernemers Support Helpdesk, en dat is volgens initiator Feyisipo hard nodig. Corona heeft de toch al kwetsbare Bijlmer extra hard getroffen. Noodhulp voor kwetsbare wijken is zeker welkom, maar Feyisipo heeft wel een voorwaarde. “Dan moet dat geld wel echt naar de basis, en niet te veel rules, rules, rules. Mensen hebben honger, we hebben geen regels nodig.”

Dinsdag deden vijftien burgemeesters waaronder burgemeester Femke Halsema een oproep aan Den Haag. Er is zeker 1,25 miljard euro nodig om te voorkomen dat de tweedeling in achterstandsgebieden door corona niet extra toeneemt. In Amsterdam zijn dat naast de Bijlmer ook Slotermeer en Geuzenveld.

Flexkrachten gingen als eerste

Directeur Maarten van Dongen van hulporganisatie MaDiZo heeft de werkloosheid omhoog zien schieten. “Uitgerekend Zuidoost kenmerkt zich door flexkrachten. Die gingen er als eerste uit, en sluiten straks weer als laatste aan. Corona werd in Zuidoost het eerste gevoeld, het hardst gevoeld en het houdt ook het langste aan. Veel mensen hier waren nog bezig de vorige crisis te verwerken.”

Het zijn de klassieke verhalen. Vader werkt als snorder, moeder werkt zwart in de horeca, beiden hebben opeens geen inkomen meer.

Gezinnen met jonge moeders, jongeren die in de schulden komen en hun verzekering of telefoon niet meer kunnen betalen.

Kinderen die al het huis uit zijn, kunnen de huur niet betalen en gaan weer bij hun moeder wonen, die daarop haar recht op een uitkering verspeelt.

De buurthuizen zijn gesloten en dat zijn uitgerekend de plekken waar een ontbijt een euro kost en avondmaaltijd vijf euro, en waar buren elkaar ontmoeten.

“Die vind-plekken, waar je kunt socializen, vallen allemaal weg,” zegt Kenneth MacNack, projectmanager bij MaDiZo. “Dus blijven mensen in huis, op elkaars lip, en dan weet je hoe het gaat.”

Het gevolg is een toename van stress, depressiviteit en huiselijk geweld. Van Dongen: “Wij spreken van multi-stressgezinnen. Opgehokt op drie hoog, onder omstandigheden waar geweld toch al aan de oppervlakte ligt.”

Op het Bindelmeer College, waar sommige leerlingen op het criminele pad dreigen te raken, is speciaal in de ochtenduren een leerprogramma gestart en MaDiZo zorgt voor het recreatieve deel. MacNack: “Thuisbegeleiding is er niet als de ouders de taal niet kennen of het schoolniveau te hoog voor hen is.”

Lege koelkast

En heel basaal: de lege koelkast. Veel mensen hebben een gebrek aan voedsel, ook mensen die net te veel verdienen voor een voedselbank of ongedocumenteerden die er niet terecht kunnen.

Sommige buurtbewoners zijn daarom een eigen voedselbank begonnen, zoals Claire Wielzen en Astrid Blank in het voormalige gebouw van Mart Radio in Gein, een houten keet die binnenkort wordt gesloopt.

Buurtwerkers Claire Wielzen en Astrid Blank zetten dozen klaar met voedsel voor de buren. Beeld Eva Plevier

Op dag 1 stond er meteen een lange rij voor de deur. Wielzen: “Ook met goed geklede mensen die zeiden: we redden het niet. Mensen met een nul-urencontract of ouders met kinderen die de hele dag thuis zijn en de koelkast plunderen. Of grootouders die opeens allemaal kleinkinderen in huis hebben, omdat hun dochter moet werken in de zorg. Legitimatie is bij ons niet nodig. Je weet zelf echt wel waarom je in die rij staat.”

In het begin van de coronacrisis waren ze zeven dagen per week open, daarna drie en nu alleen nog op zaterdag. Wielzen: “Je merkt dat mensen weer aan het werk kunnen.”

Ze krijgen pakketten via Voedselbankoprichter Regina Mac-Nack, brood van Hartog en frisdrank, kaasjes, beschuitjes en desert van de KLM. En ze hebben nog heel veel paasproducenten. Wielzen: “De paaseitjes zijn nog houdbaar tot oktober 2020. Kinderen zijn er hartstikke blij mee.”