Corona of geen corona, Floriade gaat door

Het Floriadeterrein bij het Weerwater. Beeld ANP

In een brief aan de gemeenteraad noemt het college drie zwaarwegende argumenten om de Floriade niet af te blazen. Voorop staan alle contractuele verplichtingen die de gemeente is aangegaan. Afspraak is afspraak, stelt het college, ongetwijfeld ook met in het achterhoofd de mogelijkheid van financiële claims.

Een tweede punt is de imagoschade die Almere oploopt door nu te stoppen met de voorbereidingen. “Onze stad zou de geschiedenis ingaan als de stad die niet bij machte was om een Floriade te organiseren. Dat heeft gevolgen voor de bereidheid van partners om in de toekomst met de stad in zee te gaan.”

Weggegooid geld

Als laatste reden noemt het college de investeringen die tot nog toe zijn gedaan. Zonder de rendementen zijn die weggegooid geld. Volgens een voorzichtige schatting levert de Floriade het bedrijfsleven in Almere tussen de veertig en de zeventig miljoen op.

Het college heeft ook nagedacht over de gevolgen van de coronacrisis. Er wordt gehoopt op een vaccin, maar ook zonder een vaccin is het Floriade-terrein groot genoeg voor de bezoekers om de anderhalve meter afstand in acht te houden.

De uitbraak van het virus was voor Almere aanleiding om het doorgaan van de Floriade ter discussie te stellen. Volgende week donderdag wordt duidelijk of de gemeenteraad het standpunt van het college steunt. Steeds meer fracties twijfelen aan de haalbaarheid van het evenement.

Ook onder de bevolking groeit de scepsis. Uit een opiniepeiling die de afgelopen week werd gedaan in opdracht van Omroep Flevoland blijkt dat 56,8 procent stoppen de beste optie vindt. Slechts iets meer dan een kwart van de ondervraagden vindt dat de Floriade er moet komen.