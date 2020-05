Corona maakt van het IJ weer een obstakel: pont en ov voldoen niet

Door de afhankelijkheid van de pont en het ov dreigt Noord in coronatijd af te drijven van de rest van de stad. Bewoners kunnen of durven niet naar de overkant. De politiek is bezorgd.

Ineens is het IJ weer een obstakel. Noord is afhankelijk van de pont, die het stadsdeel verbindt met de rest van de stad. Door corona is zo’n overtochtje een risico: ponten zijn klein en overdekt, anderhalve meter afstand is ingewikkeld. Bovendien varen er minder ponten van en naar Noord en mogen maximaal 55 tot 65 mensen aan boord. De capaciteit is 80 procent kleiner dan in de tijd voor corona.

Ga dan maar eens naar je werk, vrienden of ­familie in het centrum van de stad of, vanaf volgende week, naar een terras.

“Ik maak mij grote zorgen over de bereikbaarheid van Noord,” zegt stadsdeelvoorzitter Erna Berends. “Vooral voor mensen die geen auto hebben.”

In kluitjes

Bas Kok, bewoner en pleitbezorger van Noord, deelt deze zorg. “Telkens horen wij dat we vanwege de coronacrisis het openbaar vervoer moeten mijden, met de fiets als alternatief. Dat is nergens in Amsterdam een probleem, behalve in Noord. Want als wij op de fiets naar de stad willen, moeten we alsnog met het openbaar vervoer: de pont. Pontveren zijn gemaakt om mensen in kluitjes naar de overkant te brengen. Veel mensen hebben daar geen zin in vanwege corona.”

Alternatief is de Noord/Zuidlijn, de Schellingwouder- en de Amsterdamsebrug of de auto. De Noord/Zuidlijn rijdt minder frequent en moet zoveel mogelijk worden gemeden, de bruggen zijn voor veel Noorderlingen te ver, zeker als het regent, en de auto, tja, was die niet slecht voor het milieu? En moest de stad niet autoluw zijn, zeker in coronatijd?

“Volgende week gaan de middelbare scholen weer open. Veel jongeren uit Noord zitten aan de andere kant van het IJ op school,” zegt Berends. “Moeten die allemaal op de pont?”

Wil van Soest, Noorderling en fractievoorzitter van Partij van de Ouderen in de gemeenteraad, hoort van veel ouderen dat die niet met de pont, bus of metro durven en dat de fiets voor hen geen alternatief is. “Deze mensen zijn afgesneden van de rest van de stad.”

De afgelopen jaren heeft Noord een opleving doorgemaakt tot een bruisend deel van de stad. Overvolle ponten transporteerden Amsterdammers over het IJ, van en naar Noord. Door corona dreigt het stadsdeel weer af te drijven. Oud-stadsdeelvoorzitter Rob Post, voorzitter van de bedrijfsvereniging in Noord, hoort ook zorgen onder ondernemers. “De pont is een obstakel voor mensen die hier iets willen kopen,” zegt hij. Sander Groet van de A’DAM Toren, het icoon aan de noordoever van het IJ, heeft grotere zorgen dan de pont. Zijn restaurants en uitkijkpost op het dak zijn al lange tijd dicht en gaan vanaf volgende week weer beperkt open. “Ik denk dat veel gasten hier met de auto naartoe komen.”

Mondkapje op

Stadsdeelvoorzitter Berends heeft haar zorgen kenbaar gemaakt aan wethouder Sharon ­Dijksma. “De bereikbaarheid van Noord in tijden van corona staat hoog op onze agenda,” zegt haar woordvoerder. Volgende week mogen 110 tot 130 passagiers, met mondkapje, op de pont, die ook vaker gaat varen. De capaciteit komt dan rond de 40 procent van die in normale tijden. Bas Kok: “Dat is nog altijd veel te weinig. Vanwege corona gaan juist meer mensen op de fiets dan normaal.”