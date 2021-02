Corona is ver weg als het ijs lonkt, net als de maatregelen

Beeld Jean-Pierre Jans

Als de Bosbaan een winkelstraat was geweest dan hadden handhavers hem al lang afgezet. Het is zaterdagmiddag zo druk op het ijs dat doorgewinterde snelheidszoekers af en toe vloekend moeten afremmen.

Een partijtje ijshockey wordt ruw onderbroken door twee krabbelende kinderen. Maar de sfeer blijft overal gemoedelijk, ondanks dat sommigen al in de ochtend de Jägermeister vatten om op te warmen.

Niet zwemmen

Aan de walkanten van de Bosbaan is het ijs al behoorlijk broos en het is nog een hele toer om vaste voet onder de klapschaats te krijgen. Een schaatser klampt zich daarom maar even vast aan de paal van het buitengewoon futiele verbodsbord ‘niet zwemmen’. Op de pieren waar normaal de roeiers in hun boten stappen is het soms dringen om het ijs op te komen.

Beeld Jean-Pierre Jans

Op de baan, onder de bordjes met baannummers die boven de bevroren roeibaan in de winterwind bungelen, is het zwart ijs wat de klok slaat. Daar is het ook vol. Waar voluit geschaatst kan worden, gebeurt dat massaal, soms in een treintje en dan zingt het ijs. Maar doorschaatsen zit er voor de meesten met deze drukte niet in. Afstand houden op het ijs is onmogelijk.

Ook in de aanzwellende buitenrij bij restaurant De Bosbaan, dat een topdag beleeft met warme chocomel en friet, geen mondkapjes en geen 1,5 meter afstand. Een politiebusje rijdt stapvoets voorbij tot hij in de aanzwellende parkeerfile tot stilstand komt. Op de toegangsweg naar het Amsterdamse Bos staat het verkeer vast.

Ook elders in Amsterdam wordt deze zaterdag goed geschaatst. Waaghalzen wagen zich op de grachten, terwijl nog zo is gewaarschuwd dat het ijs daar slecht is. De eerste meldingen op sociale media van schaatsers die uit een grachtenwak moeten worden gered, doen al snel de ronde. Rond het middaguur is die boodschap goed doorgekomen en is er op de grachten in het centrum nauwelijks een schaatser te bekennen.

Geen incidenten

De winterpret is volgens de politie zonder incidenten verlopen. Er zijn enkele meldingen geweest van drukte en opstoppingen, maar er hoefde nergens te worden ingegrepen. Ook volgens de brandweer zijn er nergens grote problemen geweest. Met acht ‘persoon te watermeldingen’ en vier ‘dieren te water’ (vastgevroren vogels) was het volgens een woordvoerder zelfs een rustige dag. “De meeste mensen waren zelf al uit het wak geklommen of door omstanders geholpen.”

In de loop van de middag riep de gemeente wel op weg te blijven van schaatsplekken in het Vondelpark, Westerpark en bij het Nieuwe Diep. Amstelveen deed hetzelfde voor de Bosbaan en de Poel.

Elders in de regio moesten wegen naar populaire schaatsgebieden worden afgesloten omdat het te druk werd, onder meer richting de Gouwzee bij Marken.