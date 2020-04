Corona-arts OLVG: ‘Het wordt heel spannend of we het redden’

Marike de Meij, huisarts en palliatieve zorgverlener bij het OLVG. Beeld Marc Driessen

Het zijn sombere tijden in het OLVG, maar van tijd tot tijd gebeuren er dingen die ­huisarts Marike de Meij weer moed geven en de kracht om door te gaan op de ­palliatieve Covid-19-afdeling met acht bedden. Veel patiënten die op deze afdeling belanden, redden het uiteindelijk niet.

“Maar we zien ook mensen die opknappen. Het ziektebeeld is echt onvoorspelbaar. Veel mensen zie je in korte tijd snel achteruitgaan. Maar patiënten verbeteren ook wel, zoals er sowieso in het ziekenhuis veel coronapatiënten genezen.”

Het is ook al twee keer gebeurd dat mensen die medisch gezien in aanmerking komen voor de intensive care maar dat uit angst voor de zware tijd die hen daar wacht niet wilden, zijn teruggekomen op hun besluit. “Daarom moeten we elke dag opnieuw met mensen spreken over de route die ze willen volgen.”

De Meij en haar team zien elke dag de meerwaarde van direct contact.

“Daar kan facetimen of bellen echt niet tegenop. Je ziet hoeveel beter je een gesprek voert als je met elkaar in een kamer bent, rustig zittend op een stoel. Patiënten houden zelf bezoek af, uit angst voor besmetting. En mensen durven om dezelfde reden het ziekenhuis niet binnen te gaan. Vandaag kwam toch de partner van een oude meneer op bezoek. Ze hield z’n hand vast, kuste hem door haar mondmasker op zijn voorhoofd. Ontroerend om te zien wat dat met hem deed. ‘Net een scène uit Alles is liefde,’ zei een collega.”

Tijdens die prachtige eerste lentedag, afgelopen zondag, had De Meij het even moeilijk. “In de straat voor de Albert Heijn zag ik een groepje mensen veel te dicht op elkaar zitten, terwijl ze nonchalant wijn dronken. Daar raakte ik emotioneel en ook wel geïrriteerd door. Ik dacht: je moest eens weten wat zich allemaal in het ziekenhuis afspeelt. En: jullie verpesten het voor al die mensen die zich wel aan de regels houden. Na lang aarzelen en heen en weer drentelen heb ik er wat van gezegd, maar het maakte geen indruk.”

“We moeten het echt nog een tijd volhouden, het van elkaar afstand houden. Het wordt nog heel spannend of we het in het ziekenhuis allemaal redden. Maar we hebben met elkaar het gevoel dat we heel zinnig bezig zijn. Dat houdt ons ­gaande.”

“Er komt hulp van alle kanten. Giste­ren nog bood zich een neuroloog aan die het op zijn eigen vak­gebied rustiger heeft. Zo houden we de zaak draaiende.”

In deze serie volgen we zorgverleners. Dinsdag Heleen Verwijs, specialist ouderengeneeskunde, donderdag huisarts Marike de Meij en zaterdag ic-verpleeg­kundige Martine Minnema.