Cornelius Haga sleept gemeente voor de rechter

Maar linksom of rechtsom: de uitbreiding van het Cornelius Haga Lyceum gaat er komen Söner Atasoy, bestuursvoorzitter Cornelius Haga Lyceum

Hij wil grotere huisvesting afdwingen voor de omstreden islamitische school, die volgend schooljaar dubbel zoveel leerlingen krijgt. Veel wil hij er niet over kwijt, 'want de AIVD luistert mee'. "Maar linksom of rechtsom: de uitbreiding van het Cornelius Haga Lyceum gaat er komen," zegt Atasoy.



De afgelopen jaren zijn er 42 rechtszaken gevoerd om de school open te houden die onder het vergrootglas van de AIVD ligt. Volgens de veiligheidsdienst worden de kinderen op de school beïnvloed door mensen die verbonden zijn geweest aan terreurorganisaties.



Interim-bestuur

De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman wil pas over nieuwe huisvesting praten als het bestuur opstapt en er een deugdelijk interim-bestuur zit, zei ze eerder in een reactie. "De school moet eerst weer in goed vaarwater terechtkomen. De signalen die we hebben ontvangen zijn zo ernstig dat we niet kunnen doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is om huisvesting aan te bieden."



De school krijgt er na de zomer bijna 150 leerlingen bij. De school telt nu 178 leerlingen. De nieuwe leerlingen passen niet allemaal in het huidige gebouw, dus heeft de school in Nieuw-West volgens Atasoy recht op uitbreiding.



