Cornelius Haga Lyceum schrapt extra uren Nederlands

Het Cornelius Haga Lyceum aan de Naritaweg. Beeld Eva Plevier

Schoolbestuurder Söner Atasoy zegt dat de school door de slepende huisvestingsproblemen niet genoeg plek meer heeft voor aanvullende uren. “Dat vinden wij erg jammer, want die uren gaven we natuurlijk niet voor niets. Maar er is wel ruimte voor nodig.”

Ook voor extra wiskundelessen zegt de enige islamitische school van Nederland momenteel geen ruimte te hebben. Atasoy benadrukt dat wel aan de wettelijke normen wordt voldaan.

Het Haga Lyceum heeft al jaren uitbreidingsplannen, maar is verwikkeld in een juridische strijd daarover met de gemeente Amsterdam. Voor de korte termijn heeft de school nu de indeling van het huidige gebouw aangepast. “Een chillruimte, een keuken en een soort kantine zijn nu weer klaslokalen,” vertelt Atasoy. Daardoor heeft het lyceum plaats voor meer leerlingen. Exacte aantallen noemt de bestuurder niet.