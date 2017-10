Corendon werkt mee aan repatriëring Monarch

De extra vluchten zullen zeker tot half oktober plaatsvinden. Omdat Monarch na het faillissement geen operationele papieren (AOC) meer heeft, kunnen de 35 toestellen van de maatschappij niet meer worden gebruikt.



Grootleverancier

De Nederlandse vliegtuigverhuurder Aercap - het voormalige Fokker Leasing - is grootleverancier van de Monarchvloot. De maatschappij heeft negen Airbussen (acht A321's, een A320) aan de Britse maatschappij geleased.



Het op Schiphol-Oost gevestigde bedrijf, de op een na grootste vliegtuigverhuurder ter wereld, onderhandelt nu met curator KPMG over het terughalen van de toestellen. Hoe groot de schuld is die Monarch bij Aercap heeft, is niet bekend.



Reddingsplan

Monarch ging maandag failliet nadat de maatschappij niet tot overeenstemming kon komen met de Britse luchtvaartautoriteiten over een reddingsplan.



De maatschappij kwam sinds vorig jaar in de financiële problemen. Door de terreuraanslagen van de afgelopen jaren op het Europese vasteland hebben veel Britten hun vakantieplannen veranderd.



Daarnaast werd de maatschappij in het kielzog van de brexit getroffen door de daling van het pond ten opzichte van de dollar - de gangbare valuta in de luchtvaart.



Naast de huidige gestrande reizigers zien ook 300.000 Britten hun herfst- en wintervakantie in rook opgaan. Ze hebben meestal al betaald, maar kunnen nu aansluiten in een lange rij schuldeisers. Nog eens 450.000 boekingen voor volgend jaar zijn vervallen.



2100 werknemers van de bijna vijftig jaar oude maatschappij zijn hun baan kwijt. Mogelijk worden delen van Monarch doorgestart.