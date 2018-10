Corendon parkeert Jumbo in hoteltuin

Corendon neemt begin volgend jaar de 'City of Bangkok' over. Het toestel heeft dan 29 jaar voor KLM gevlogen.



De gigant komt, pal langs de snelweg, in de tuin te staan van Corendon Village, het 'resort' dat het bedrijf onlangs opende in en om de voormalige Sonytoren bij Badhoevedorp.



Corendonrood

Het toestel wordt daarbij in Corendonrood geschilderd. Dat gebeurt in Rome, waarna het toestel naar Schiphol wordt teruggevlogen om door KLM van zijn vier motoren te worden ontdaan.



Het vliegtuig zal uiteindelijk in februari door transporteur Mammoet over de weg van Schiphol-Oost naar Badhoevedorp worden vervoerd.