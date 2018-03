Corendon mogelijk naar Groningen door Schiphol-tekort

Dat zal volgens topman Steven van der Heijden ten koste gaan van vluchten op Schiphol.



Woensdag werd bekend dat Schiphol weigert om in de zomer voldoende vliegrechten beschikbaar te stellen. De luchthaven is bang dat dat tot extra drukte leidt. "Ik ben blij dat we ons niet helemaal afhankelijk hebben gemaakt van Schiphol," zegt Van der Heijden.



"We hebben vorig jaar, toen we op Schiphol al minder slots kregen, besloten een basis in Maastricht op te zetten," zegt Van der Heijden. "Die is heel succesvol. We hebben nu besloten het extra vliegtuig dat we normaal in de zomer op Schiphol neerzetten, naar Maastricht te verplaatsen."



In Limburg richt Corendon zich op de vakantiemarkt van Zuid-Nederland en België.



"Maar we gaan op Schiphol nu wel tekort komen. Wij gingen uit van een paar honderd slots extra in de zomer. Die lijken er niet te komen. Daardoor krijgen we in een deel van Nederland problemen. Hierdoor zal je op Schiphol veel minder last minute vluchten naar de zon gaan zien."