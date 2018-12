Cordaan zet Wajongers in tegen personeelstekort

Cordaan biedt zowel dagbesteding aan verstandelijk beperkte jongeren als verpleeghuiszorg aan ouderen.

Door het personeels­tekort in verpleeghuizen ontstond twee jaar geleden het idee om de jongeren om te scholen tot 'woonhulp'.



"Zo snijdt het mes aan twee kanten," aldus Gerda van der Meer, directeur Leerwerkbedrijf en dagbesteding bij Cordaan.



De opleiding tot 'woonhulp' duurt anderhalf jaar en is aangepast aan het lage intelligentiequotiënt (IQ) van de jongeren. Hun IQ-scores liggen tussen de 50 en 85, terwijl het gemiddelde in Nederland op 100 ligt. Hoog­begaafde mensen kunnen 150 halen. "Leren in de praktijk gaat voor deze jongeren beter dan leren uit een boek," aldus Van der Meer.



Navolging

Bijzonder aan de opleiding tot woonhulp is dat er een baangarantie aan vastzit. Cordaan neemt vijftig jongeren in dienst - eerst tijdelijk, maar met als doel een structurele aanstelling. Het salaris ligt hoger dan het ­bijstandsniveau.



De gemeente Amsterdam stimuleert en financiert het initiatief vanuit de Participatiewet. "Wij zijn de eerste zorgorganisatie die jongeren met een verstandelijke beperking opleidt en in dienst neemt," zegt Van der Meer. "Hopelijk krijgt dit navolging."



De vijftig woonhulpen zijn echter niet voldoende om het capaciteitsprobleem in de verpleeghuizen van Cordaan op te lossen. "Toch heeft dit potentie als meer structurele oplossing," aldus Van der Meer. Het is de bedoeling dat in heel Nederland in vijf jaar tijd 2000 woonhulpen in dienst komen van zorginstellingen.