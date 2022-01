Cordaan zet eigen sneltestmachines in om zorgpersoneel aan de slag te houden

Beeld ANP

Vanwege de hoge besmettingscijfers en het grote aantal zieken piept en kraakt de thuiszorg, zegt een voorlichter van Cordaan. Om de toestroom van cliënten te kunnen verwerken, is het het aantal huisbezoeken licht afgeschaald. Voor niet-medische handelingen moeten cliënten vaker een beroep doen op mantelzorgers.

Sinds deze maand heeft Cordaan twee pcr-sneltestmachines in bruikleen om het grote verzuim te bestrijden. Een kwartier na testafname volgt al de uitslag. Die is net zo betrouwbaar als een test bij de GGD, waar de uitslag ondanks het voorrangsbeleid voor zorgmedewerkers doorgaans een of twee dagen op zich laat wachten.

Dankzij de sneltestmachines konden deze maand 400 medewerkers aan de slag die anders kortstondig thuis hadden gezeten. “We hebben 500 sneltests afgenomen bij medewerkers met klachten,” aldus de zegsman. “Tachtig procent testte negatief en kon gewoon aan het werk.”

Zorg overeind houden

De huur van een sneltestmachine bedraagt ‘enkele duizenden euro’s’. Studenten biomedische wetenschappen van de Vrije Universiteit nemen de tests dagelijks af. “Het is kosteneffectief en helpt ons de zorg overeind te houden,” aldus de voorlichter.

Cordaan sloot de bruikleenovereenkomst met het Streeklab Haarlem. Ook de Amsterdamse zorgorganisatie Amstelring maakt gebruikt van zulke pcr-sneltestmachines.

De sneltestmachines worden niet gebruikt om medewerkers na een besmetting sneller terug te laten keren uit isolatie, aldus de zegsman van Cordaan. “Daarvoor hanteren we gewoon de richtlijn van vijf dagen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD. Medewerkers die in isolatie zijn geweest, worden daarna ook getest door de GGD. De sneltestmachines zijn er echt voor mensen die kort voor hun dienst coronaklachten hebben.”